La carta con la revalorización de la pensión que recibirán millones de pensionistas este año
Una misiva en la que se encuentran todos los datos del jubilado
Millones de pensionistas recibirán las cartas de la Seguridad Social donde se les informa sobre la revalorización de su pensión.
Una misiva que firma la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, donde se explica al ciudadano la revalorización aprobada por el Gobierno para este año.
No solo eso, también se indica cuánto subirá el importe de la pensión, algo que ya notarán los pensionistas a partir del pago de la primera mensualidad de enero.
El Gobierno aprobó una revalorización del 2,7 por ciento en las cuantías de las pensiones contributivas, en función del IPC interanual del año anterior. De este modo se intenta mantener el poder adquisitivo de los pensionistas a pesar de la inflación de precios.
Beneficiados
Esta subida beneficiará a unos 9,4 millones de pensionistas en España.
