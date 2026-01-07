Un conocido empresario cuenta su secreto para triunfar en los negocios: "Primero busca tu tranquilidad"
José Elías Navarro es muy activo en sus redes sociales
El conocido empresario José Elías Navarro, muy activo en sus redes sociales, ha contado su secreto para triunfar en los negocios: "Primero busca tu tranquilidad".
Y es que el propietario de empresas como La Sirena aprovecha sus redes sociales para divulgar su filosofía empresarial y en este caso ha hecho una publicación en su perfil de la red social X (extinta Twiiter) donde cuenta que "ganar dinero es fácil, pero perderlo lo es más".
Elías Navarro aconseja que "antes de invertir, asegúrate de poder sobrevivir. Siempre explico mi regla del 3-6-12. Es un sistema de hitos muy simple que la mayoría se salta".
Este sistema comienza con un primer hito a los tres 3 meses: "Ahorra lo que gastas para sobrevivir durante 3 meses. Ponlo en un sitio seguro, una cuenta remunerada o algo así. Sin riesgo y sin tocarlo. Esta es tu reserva mínima vital. Tienes que conseguirla lo más rápido posible".
El segundo hito a los seis meses: "Cuando tengas los 3 meses, ve a por 6. Mismo concepto, mismo objetivo". Y el tercero, doce meses: "El colchón definitivo. Un año entero de gastos de supervivencia guardados. Solo cuando llegas ahí tiene sentido hablar de riesgo. De buscar más rentabilidad e invertir. La prioridad es asegurarte de que, pase lo que pase, tú y los tuyos estáis protegidos".
"Busca tu tranquilidad"
Y es que el empresario considera que "primero busca tu tranquilidad. Luego ya te preocuparás de hacerte rico".
