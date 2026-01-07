Un conocido empresario cuenta su secreto para triunfar en los negocios: "Primero busca tu tranquilidad"

El conocido empresario José Elías Navarro, muy activo en sus redes sociales, ha contado su secreto para triunfar en los negocios: "Primero busca tu tranquilidad".

Y es que el propietario de empresas como La Sirena aprovecha sus redes sociales para divulgar su filosofía empresarial y en este caso ha hecho una publicación en su perfil de la red social X (extinta Twiiter) donde cuenta que "ganar dinero es fácil, pero perderlo lo es más".

Elías Navarro aconseja que "antes de invertir, asegúrate de poder sobrevivir. Siempre explico mi regla del 3-6-12. Es un sistema de hitos muy simple que la mayoría se salta".

Este sistema comienza con un primer hito a los tres 3 meses: "Ahorra lo que gastas para sobrevivir durante 3 meses. Ponlo en un sitio seguro, una cuenta remunerada o algo así. Sin riesgo y sin tocarlo. Esta es tu reserva mínima vital. Tienes que conseguirla lo más rápido posible".

El segundo hito a los seis meses: "Cuando tengas los 3 meses, ve a por 6. Mismo concepto, mismo objetivo". Y el tercero, doce meses: "El colchón definitivo. Un año entero de gastos de supervivencia guardados. Solo cuando llegas ahí tiene sentido hablar de riesgo. De buscar más rentabilidad e invertir. La prioridad es asegurarte de que, pase lo que pase, tú y los tuyos estáis protegidos".

"Busca tu tranquilidad"

Y es que el empresario considera que "primero busca tu tranquilidad. Luego ya te preocuparás de hacerte rico".