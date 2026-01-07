Ikea cierra siete tiendas tras una "evaluación exhaustiva": estos son los locales afectados
El gigante sueco de muebles ya no apuesta por una expansión a gran escala sino "a una penetración de mercado enfocada"
Agencias / E. M.
El gigante sueco de los muebles y la decoración Ikea ha decidido cesar la actividad de siete de sus establecimientos en distintas ciudades de China a partir del próximo 2 de febrero, mientras que cambiará el enfoque de su expansión en el país hacia los mercados clave de Pekín y Shenzen, con la apertura prevista de más de una decena de tiendas de pequeño formato en los próximos dos años.
"Esta decisión es un paso importante en la profunda transformación de Ikea en China, cuyo objetivo es sentar las bases para un crecimiento empresarial más resiliente", ha anunciado la multinacional.
En concreto, "tras una revisión y evaluación exhaustiva", Ikea cerrará sus tiendas IKEA Shanghái Baoshan, IKEA Guangzhou Panyu, IKEA Tianjin Zhongbei, IKEA Nantong, IKEA Xuzhou, IKEA Ningbo e IKEA Harbin, a partir del 2 de febrero de 2026.
De este modo, la cadena sueca, que inauguró su primera tienda en el país en 1998 y actualmente llega a más de 1.000 millones de clientes locales, pasará a operar en China un total de 34 establecimientos físicos. Además, Ikea cuenta en China con tres canales digitales propios y dos tiendas insignia de comercio electrónico, mientras continúa explorando formas de mejorar aún más la experiencia del cliente omnicanal.
En este sentido, la multinacional ha indicado que pasará de una expansión a gran escala "a una penetración de mercado enfocada", explorando mercados clave en Pekín y Shenzhen, y abriendo más de diez tiendas pequeñas en los próximos dos años, incluyendo la tienda IKEA Dongguan en febrero de 2026, y la tienda Beijing Tongzhou, que abrirá en abril de 2026.
Asimismo, Ikea ha subrayado su intención de seguir reforzando su presencia en línea e invirtiendo en las tiendas existentes, además de aprovechar el avanzado ecosistema de innovación de China y colaborando con socios locales líderes en áreas como la digitalización, la automatización y la economía circular con el fin de optimizar procesos, reducir costes y aumentar la velocidad y la flexibilidad.
