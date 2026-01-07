Indemnizan con más de tres millones de euros a un trabajador y tardan más de dos años en pagarle

Un trabajador que fue despedido (según la justicia) de forma improcedente, recibirá más de 3 millones de euros de indemnización bruta más de dos años después de que su salida de su empresa fuera ejecutada. La Justicia reconoce que tiene parte de la culpa en que este proceso se alargara más de la cuenta y alargara más de lo debido.

La Audiencia Nacional es la que ahora condena al Ministerio de Justicia a que se indemnice al trabajador por las "dilaciones idenbidas" sufridas durante todo este proceso judicial. Se considera que el hecho de que se taradar un año y siete meses en dictar una sentencia sobre su caso de despedio le ha causado un gran perjuicio. Los hechos resueltos en un fallo fechado el pasado 3 de diciembre de 2025 se remontan a marzo de 2017. Fue entonces cuando el trabajador al que ahora la justicia da la razón rpesentó una demanda por despedio ante un juzgado de lo social de Barcelona. En el mes de diciembre de ese mismo año se celebró el juicio pero la sentenica no llegó hasta junio de 2019 "sin que conste ninguna causa procesal que justificara esta demora", aseguran ahora desde la Audiencia Nacional.

Silencio administrativo ante la demanda por dilaciones indebidas

El hecho es que la sentencia finalmente le dio la razón al trabajador y declaró nulo su despedido. Se le daba a la empresa condenada la opción de volver a admirilo o de pagarle una indemnización. La compañía optó por esa segunda vía y abonó una cuantía bruta de 3,6 millones de euros de los que el afectado acabó recibiendo (después de impuestos) 1,83 millones de euros. Pero el caso no se quedó ahí. Harto de la espera el propio trabajador ahora despedido reclamó al Ministerio de Justicia por los perjuicios económicos que le había causado la espera por la sentencia. En un primer momento el ministerio no contestó (lo que denomina silencio administrativo) por lo que el hombre acabó presentando una demanda ante la Audiencia Nacional.

¿Cuánto debe pagar el Estado?

Para tomar la decisión este tribunal tuvo en cuenta un informe del Consejo General del Poder Judicial en el que se reconocía que había habido "dilaciones indebidas" ya que el plazo para solucionar el pleito del despido "superaba lo razonable". Algo que no se puede achacar al trabajador. ¿Cuánto tendrá que pagar ahora el estado? Los intereses legales de esos casi dos millones de euros que el trabajador tenía que haber recibido mucho antes.