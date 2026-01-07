Ya es oficial, los bancos no pueden cobrar comisiones e interés de demora por una misma deuda
Tras una sentencia del Tribunal Supremo
Los usuarios de los bancos solían estar obligados a pagar comisiones e intereses de demora por su deuda. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo hace que ya no se pueda seguir esta norma. Es decir, que si el banco aplica intereses de demora, no podrá cobrar también una comisión a no ser que demuestre que la comisión es por un servicio diferente.
Todo ocurre tras el enfrentamiento entre una empresa y un banco donde el Tribunal Supremo cuestionó que se abonasen ambos conceptos cuando recaían sobre las mismas cantidades.
Y esto es porque consideró que los intereses de demora ya cumplen la función de compensar el coste por el impago de la deuda.
Comisiones
Así que el Supremo considera que las comisiones sólo se pueden admitir cuando remuneran una actuación concreta y distinta prestada al cliente y que no se solapa con otros conceptos ya cobrados.
- La suerte del Niño alcanza Asturias: el primer premio deja en Avilés y Colloto (Oviedo) 'el mejor regalo de Reyes
- La caída de dos caballos de la carroza del Rey Gaspar obliga a sus majestades a desfilar a pie por Oviedo
- La zona de Oviedo que crecerá próximamente con 450 viviendas (150 se empezarán a construir esta misma primavera)
- La borrasca 'Francis' ya azota Asturias: 28 puertos exigen cadenas, en Pajares ya no pueden circular camiones y nieva en el Huerna
- Noche de Reyes ajetreada para los bomberos: lucha intensa contra dos voraces incendios en casas de Muros de Nalón y Grado, donde los vecinos evitaron una tragedia
- El enigmático mensaje del ganador del primer premio del Niño en Avilés, repartido por una cafetería de Llaranes: 'Soy yo, ya te invitaré a un café
- El Oviedo busca un delantero que acabe con la sequía: este es el objetivo de la dirección azul
- Oier Luengo, central del Real Oviedo, saldrá cedido con opción de compra: estos son los dos equipos interesados