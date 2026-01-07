Ya es oficial, los bancos no pueden cobrar comisiones e interés de demora por una misma deuda

Los usuarios de los bancos solían estar obligados a pagar comisiones e intereses de demora por su deuda. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo hace que ya no se pueda seguir esta norma. Es decir, que si el banco aplica intereses de demora, no podrá cobrar también una comisión a no ser que demuestre que la comisión es por un servicio diferente.

Todo ocurre tras el enfrentamiento entre una empresa y un banco donde el Tribunal Supremo cuestionó que se abonasen ambos conceptos cuando recaían sobre las mismas cantidades.

Dos personas estrechando la mano. / Freepik

Y esto es porque consideró que los intereses de demora ya cumplen la función de compensar el coste por el impago de la deuda.

Comisiones

Así que el Supremo considera que las comisiones sólo se pueden admitir cuando remuneran una actuación concreta y distinta prestada al cliente y que no se solapa con otros conceptos ya cobrados.