Cuidado con no pagar las cuotas de la comunidad en tu casa, podrías perder tus bienes

Cuando vives en una comunidad de propietarios hay una serie de obligaciones que tienes que cumplir, como pagar las cuotas de la comunidad. Pues ojo, porque si no las pagas podrías perder tus bienes, además de tu derecho a voto en las juntas.

Se trata de algo que está regulado por la Ley de Propiedad Horizontal, concretamente en el artículo 21, donde se habla sobre el impago de los gastos comunes, medidas preventivas de carácter convencional, reclamación judicial de la deuda y mediación y arbitraje.

Unos pisos. / Freepik

De este modo, la comunidad podría reclamar deudas menores de 2.000 euros por la vía judicial y, atento a esto, no bastará con que el moroso diga que no tenga dinero, porque podría derivar incluso en el embargo de bienes.

Eso sí, hay que seguir unos pasos. Primero tiene que haber una junta de propietarios que reclamen la deuda y, más tarde, se comunica a la persona deudora por vía notarial o burofax para que quede constancia legal.

Morosidad

Si persiste la morosidad, se puede solicitar el embargo de bienes, tanto financieros como inmuebles, más acumulación de intereses por mora. Además, se puede hacer pública en el interior de la comunidad la identidad de los deudores y los términos de su deuda, eso sí, siempre que no se vulnere la Ley de la Protección de Datos.