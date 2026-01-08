Laura Barbas Calvo asume la dirección del Instituto Geográfico Nacional como primera mujer al frente del organismo en sus 155 años de historia

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) inicia una nueva etapa con el nombramiento de Laura Barbas Calvo como directora general, un hito para una institución con más de siglo y medio de trayectoria. El acto de toma de posesión, celebrado este jueves en Madrid, ha estado presidido por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, del que depende el organismo.

Con esta designación, Barbas se convierte en la primera mujer que lidera el IGN en sus 155 años de historia. El instituto desempeña un papel clave en la elaboración de la cartografía oficial del Estado y, en los últimos años, ha reforzado su relevancia en el desarrollo de infraestructuras digitales vinculadas al transporte y a los sistemas de movilidad avanzada.

Durante el acto, el ministro subrayó la importancia estratégica del IGN en el despliegue de soluciones geoespaciales aplicadas a la movilidad sostenible y conectada. En ese contexto, el nombramiento de Barbas supone también, según Puente, un avance en la visibilización del talento femenino en ámbitos científicos y técnicos donde la presencia de mujeres sigue siendo limitada.

Laura Barbas Calvo es ingeniera de telecomunicaciones y pertenece al cuerpo de Astrónomos. Ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en el Observatorio Astronómico de Yebes, donde ha participado en el diseño y desarrollo de sistemas de control de radiotelescopios.

Su trabajo ha estado vinculado, además, a la coordinación de infraestructuras científicas y a proyectos de investigación en el ámbito de la astronomía, un área en la que Yebes se ha consolidado como referente internacional en la detección de moléculas interestelares.

En su primera intervención como directora general, Barbas puso el acento en la función del IGN como generador y difusor de conocimiento científico y técnico al servicio de la sociedad. También avanzó su voluntad de impulsar un modelo de gestión basado en la colaboración interna, la escucha y el aprovechamiento del talento del conjunto de la organización.

La nueva directora releva en el cargo a Lorenzo García Asensio, que ha estado al frente del instituto durante los últimos siete años. Bajo su mandato, el IGN ha impulsado proyectos de gran alcance, entre ellos el desarrollo del gemelo digital del territorio español, una iniciativa que ha contribuido a reforzar el posicionamiento internacional del organismo y que continuará avanzando en esta nueva etapa.