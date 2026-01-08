Las luces y sombras de los repartidores a domicilio: "Saquen sus propias conclusiones"
Junior Herrera, que trabaja como "rider" en Madrid cuenta su situación actual
Aunque el trabajo de repartidor a domicilio lleva muchos años siendo una realidad, es verdad que desde el coronavirus su número se ha extendido como la pólvora.
Ahora se hacen llamar "riders" y, a priori, parece un buen trabajo... o no. Junior Herrera, que trabaja en Madrid, cuenta las luces y sombras de esta profesión: "Saquen sus propias conclusiones".
Herrera ha subido un vídeo a Tik Tok donde hace balance semanal de lo que gana como rider autónomo para dos plataformas de reparto de comida. Así, aseguró que en una semana realizó 72 horas. "En Glovo hice, en total, 547,20 euros", pero de ahí hay que descontarle el IRPF, con lo que se queda con 383 euros. En la otra plataforma ganó, limpios, 14,32 euros. En total, se quedó con 397,36 euros.
Pero todavía hay que restar concepctos como la cuota de autónmos, unos 80 euros semanales; o la gasolina, 30 euros. Eso sí, Junior asegura que estos gastos "se cubren casi con las propinas".
¿Vale la pena?
Aún así, descontando todo, se quedaría con 317 euros. "Que si vale la pena o si no? No lo sé. Saquen ustedes sus propias conclusiones".
