La UE cambia las normas laborales en 2026, esto es lo que van a tener que cumplir todas las empresas a partir de ahora
Se trata de la nueva Ley de Empleo de Calidad
Este año se implantará la nueva Ley de Empleo de Calidad en la Unión Europea con la que se cambian las normas laborales y tendrá implicaciones para todas las empresas a partir de ahora.
El objetivo es "crear puestos de trabajo de calidad y con perspectivas de futuro en una UE competitiva". La ley fija una serie de ideas para lograrlo como "una remuneración judsta, condiciones de trabajo seguras y saludables, protección contra el estrés y otros riesgos en el trabajo, seguridad laboral, conciliación de la vida familiar y profesional, igualdad de género, acceso a las capacidades, formación y desarrollo profesional, una sólida protección social y cobertura de la negociación colectiva".
Esta medida, según la UE, solo tiene ventajas porque "es esencial para el bienestar de las personas y para una Europa social fuerta y competitiva". Además, "benefician a las empresas al apoyar la innovación y ayudar a los empleadores a atraer y retener talento".
Obligado cumplimiento
Esta norma será de obligado cumplimiento para los Estados Miembros y se complementará "con medidas no legislativas para ayudar a que los puestos de trabajo europeos sigan siendo seguros, justos y preparados para el futuro".
