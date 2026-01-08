La UE cambia las normas laborales en 2026, esto es lo que van a tener que cumplir todas las empresas a partir de ahora / .

Este año se implantará la nueva Ley de Empleo de Calidad en la Unión Europea con la que se cambian las normas laborales y tendrá implicaciones para todas las empresas a partir de ahora.

El objetivo es "crear puestos de trabajo de calidad y con perspectivas de futuro en una UE competitiva". La ley fija una serie de ideas para lograrlo como "una remuneración judsta, condiciones de trabajo seguras y saludables, protección contra el estrés y otros riesgos en el trabajo, seguridad laboral, conciliación de la vida familiar y profesional, igualdad de género, acceso a las capacidades, formación y desarrollo profesional, una sólida protección social y cobertura de la negociación colectiva".

Una bandera de la UE. / Freepik

Esta medida, según la UE, solo tiene ventajas porque "es esencial para el bienestar de las personas y para una Europa social fuerta y competitiva". Además, "benefician a las empresas al apoyar la innovación y ayudar a los empleadores a atraer y retener talento".

Obligado cumplimiento

Esta norma será de obligado cumplimiento para los Estados Miembros y se complementará "con medidas no legislativas para ayudar a que los puestos de trabajo europeos sigan siendo seguros, justos y preparados para el futuro".