Ya es oficial, Hacienda elimina el límite de 3.000 euros para que el banco informe de los cobros con tarjeta de autónomos y empresarios

Los bancos estaban obligados a informar a Hacienda de los cobros hechos con tarjeta por autónomos y empresas a partir de 3.000 euros. Pues ya es oficial, el Gobierno ha retirado este límite y la medida entró en vigor el pasado 1 de enero.

Una iniciativa aprobada por real decreto el pasado año que cuenta que, a partir de ahora, los bancos informarán de todas las transacciones con tarjeta, además, la información se ofrecerá de forma mensual. Así que los primeros datos se enviarán a Hacienda en febrero.

Pago con el móvil. / Freepik

Esto se justifica "con el fin de evitar la pérdida de información relevante", así se podrá constatar que las declaraciones de empresarios y autónomos corresponden con las ventas reales.

Cobros en efectivo

Así que actualmente, lo único que no podrá informarse es de los cobros en efectivo.