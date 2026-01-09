Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Captura de Nicolás MaduroDelcy Rodríguez VenezuelaCabalgatas de ReyesBorrasca FrancisApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

Ya es oficial, Hacienda elimina el límite de 3.000 euros para que el banco informe de los cobros con tarjeta de autónomos y empresarios

Una medida que entró en vigor el pasado 1 de enero

Ya es oficial, Hacienda elimina el límite de 3.000 euros para que el banco informe de los cobros con tarjeta de autónomos y empresarios

Ya es oficial, Hacienda elimina el límite de 3.000 euros para que el banco informe de los cobros con tarjeta de autónomos y empresarios / Freepik

Benito Domínguez

Los bancos estaban obligados a informar a Hacienda de los cobros hechos con tarjeta por autónomos y empresas a partir de 3.000 euros. Pues ya es oficial, el Gobierno ha retirado este límite y la medida entró en vigor el pasado 1 de enero.

Una iniciativa aprobada por real decreto el pasado año que cuenta que, a partir de ahora, los bancos informarán de todas las transacciones con tarjeta, además, la información se ofrecerá de forma mensual. Así que los primeros datos se enviarán a Hacienda en febrero.

Pago con el móvil.

Pago con el móvil. / Freepik

Esto se justifica "con el fin de evitar la pérdida de información relevante", así se podrá constatar que las declaraciones de empresarios y autónomos corresponden con las ventas reales.

Noticias relacionadas y más

Cobros en efectivo

Así que actualmente, lo único que no podrá informarse es de los cobros en efectivo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents