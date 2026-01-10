Ya es oficial, los técnicos de Hacienda piden que los parados y los pensionistas no paguen IRPF hasta el Salario Mínimo Interprofesional
Una medida que ya se aplica a los trabajadores
El sindicato de técnicos de Hacienda ha solicitado que los pensionistas y desempleados no tributen el IRPF hasta el Salario Mínimo Interprofesional, como ya ocurre con los trabajadores.
Una petición enviada al Gobierno y que tiene como argumento que las rentas que perciben, tanto los pensionistas como los parados, también se consideran rentas de trabajo. También defienden "un gran acuerdo, permanente e indefinido en el tiempo, para que las futuras actualizaciones del SMI no tributen".
El sindicato alude a la propuesta de aumento del 3,1 por ciento del SMI donde se incluye la no tributación por IRPF, que está pendiente de negociaciones.
Coste fiscal
También destacan que incluir a los pensionistas y parados tendría un coste fiscal "muy bajo porque los mínimos personales de los pensionistas suelen ser más altos y habitualmente quien está unos meses en desempleo no llegará a superar el umbral de ingresos del nuevo SMI".
