Una cajera con secuelas del cáncer consigue la incapacidad permanente a pesar de habérsela negado la Seguridad Social porque podía "realizar tareas que no requieran el uso de ambas manos"

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña reconoció la incapacidad permanente absoluta a una mujer que trabajaba como cajera de supermercado y sufría las secuelas de un cáncer tras habérsela denegado la Seguridad Social porque podía "realizar tareas que no requieran el uso de ambas manos".

Una mujer trabajando. / Freepik

De hecho no solo se la negó la Seguridad Social, también el juzgado de primera instancia, pero la mujer siguió adelante con el proceso judicial obteniendo una sentencia clara del alto tribunal. "La gravedad de las patologías actuales impide el desempeño de actividades laborales con eficacia y continuidad", destacaba. Gracias a este fallo, la mujer tendrá una pensión fijada en los 851,76 euros mensuales.

La trabajadora, tras pasar por el cáncer, tuvo reconocida una incapacidad absoluta, pero luego se la redujeron a total por una supuesta mejoría. Sin embargo, su estado físico empeoró con una denervación y atrofia muscular, que le anulaba la movilidad del brazo dominante. Así que pidió una revisión de su grado de incapacidad.

Seguridad Social

Sin embargo, no obtuvo el respaldo de la Seguridad Social, quien consideraba que la mujer podía llevar a cabo otras actividades que no implicaran la utilización simultánea de ambas extremidades. Al final la mujer decidió ir a juicio consiguiendo finalmente su objetivo.