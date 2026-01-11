Confirmado en el BOE, las empresas no pueden tardar más de 3 minutos en atender a sus clientes

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha confirmado algo que llevábamos mucho tiempo esperando. Y es que las empresas no nos tengan al teléfono una eternidad cada vez que llamamos para solicitar un servicio. Todo gracias a la nueva ley de atención al cliente que da un plazo máximo de 3 minutos a la empresa para atender a sus clientes por teléfono.

Pero no solo eso, esta ley también quiere ponerle coto a las llamadas no deseadas, además de ofrecer un servicio más rápido, claro y transparente.

Por ejemplo, se acabó hablar únicamente con máquinas, ya que tendrás que tener la posibilidad de ser atendido por una persona real. Y para las llamadas no deseadas, tendrán que identificarse con un código número específico para que los operadores puedan bloquear las llamadas que no cumplan con la normativa.

Lenguas cooficiales

Asimismo, las empresas tedrán un plazo máximo de 15 días para responder a las quejas de los clientes y se acabará con los gastos de gestión ocultos. También hay obligación de atender a los clientes en lenguas cooficiales, un aspecto último que ha traído cierta polémica. En este caso solo se aplica para empresas con más de 250 empleados una facturación superior a 50 millones de euros.