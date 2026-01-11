Malas noticias para Primark: caen las ventas en Europa y reconocen "un inicio de año difícil"

Associated British Foods (AB Foods), dueño de Primark y Azucarera, ha advertido este jueves de que espera unos resultados para su año fiscal por debajo de los contabilizados el ejercicio anterior como consecuencia de una evolución más débil de lo previsto de las ventas de Primark durante la temporada navideña y la marcha dispar del negocio de alimentación, tras lo que las acciones del grupo británico llegaban a caer hasta un 12,34% en la Bolsa de Londres.

En un comunicado, la multinacional ha informado de que ahora espera que el beneficio operativo ajustado y el beneficio por acción ajustado del grupo "sean inferiores a los del año pasado".

"Primark ha tenido un inicio de ejercicio difícil", ha comentado George Weston, consejero delegado de Associated British Foods, añadiendo que los negocios de alimentación "experimentaron resultados dispares", especialmente en Estados Unidos, donde la demanda de consumo en ciertas categorías ha seguido debilitándose.

En el caso de Primark, si bien las ventas en Reino Unido registraron un crecimiento de alrededor del 3%, con un aumento comparable del 1,7%, lo que permitió a la cadena textil ganar cuota de mercado, en Europa continental las ventas comparables disminuyeron alrededor de un 5,7%, mientras que en EEUU el entorno minorista fue volátil, lo que afectó la confianza del consumidor y la afluencia de clientes.

En general, el crecimiento de las ventas de Primark durante el período estuvo por debajo de las expectativas previas y, en un entorno comercial difícil, la empresa respondió incrementando significativamente las rebajas para gestionar eficazmente los niveles de inventario, lo que afectó la rentabilidad.

De este modo, AB Foods ahora espera que el aumento de la facturación de Primark en el primer semestre de 2026 sea de un solo dígito bajo.

En este sentido, la compañía ha asegurado que cuenta con una amplia gama de iniciativas implementadas y planificadas para los próximos meses con el objetivo de impulsar la mejora de las ventas y la rentabilidad, especialmente en Europa, aunque reconoce que, si las tendencias de ventas actuales de Primark se mantuvieran en el segundo semestre, el margen de beneficio operativo ajustado para todo el año se situaría aproximadamente en el 10%, similar al del primer semestre.

"Si bien prevemos que las difíciles condiciones comerciales continuarán a corto plazo, mantenemos nuestra confianza en las perspectivas generales del grupo", ha añadido Weston.