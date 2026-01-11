Sindicalista cazado por un detective: gastaba horas sindicales en un chiringuito y en la playa, y su despido fue procedente

Un delegado de personal fue despedido por la empresa tras detectar que, en días en los que había pedido crédito horario sindical retribuido, realizó actividades privadas ajenas a su labor representativa. El caso llegó a los tribunales con un punto clave: la empresa recurrió a detectives privados y el trabajador alegó vulneración de su intimidad. Pero el juez lo tiene claro: la prueba es lícita y el despido, procedente.

La sentencia, dictada en Vigo este pasado mes de diciembre, resuelve la demanda de un “oficial de 2ª” en una empresa de camiones, que pedía que su despido se declarase nulo y se condenase a la empresa a readmitirlo o indemnizarlo. El juzgado, sin embargo, desestima la demanda y confirma la decisión empresarial.

El trabajador llevaba en la compañía desde agosto de 2019, cobrando 2.416,66 euros brutos mensuales (con pagas prorrateadas) y estaba amparado por el convenio del metal de Pontevedra. En el momento del cese, además, ostentaba la condición de representante legal de los trabajadores, un elemento clave porque el conflicto gira en torno a un derecho específico de los delegados: el crédito horario.

Horas sindicales estafadas

La empresa le entregó una carta de despido disciplinario el 13 de mayo de 2025. El motivo: el “uso indebido del crédito horario sindical” en los días 25, 26 y 27 de marzo y 23 y 24 de abril. El juzgado da por probado que, en esas fechas, el empleado “empleó el crédito horario sindical para labores ajenas a su condición de representante”.

Entre los aspectos más llamativos que aparecen en la resolución figura el detalle de las actividades atribuidas: según se expone al analizar la carta, en algunos de esos tramos de horas sindicales se le sitúa haciendo tareas en lo que aparenta ser un chiringuito, en otros realizando planes familiares (como acudir a una playa acompañado), y en abril, de nuevo, desarrollando “actividades privadas y particulares” fuera del ámbito sindical.

El asunto se convierte en una batalla sobre la prueba. La defensa del trabajador sostuvo que la empresa lo sometió a un seguimiento de detective “sin justificar” su necesidad y llegó a denunciar que se le vigiló “dentro de su domicilio”, lo que —a su juicio— vulneraría la Ley de Seguridad Privada y el derecho a la intimidad. La empresa replicó que la vigilancia fue acotada, en días concretos y sin rebasar el horario solicitado, para verificar un posible uso irregular de un tiempo que se paga como trabajo.

El juez dedica buena parte del fallo a esa cuestión y valida el informe de investigación privada. En su razonamiento, recuerda que este tipo de control es posible si respeta límites estrictos: nada de “domicilios o lugares reservados” y nada de métodos que lesionen derechos fundamentales.

En este caso, pese a que parte de la vigilancia se hizo en las inmediaciones del domicilio, el juzgado subraya que “no consta… ninguna imagen tomada en el domicilio del trabajador”, ni tampoco se detecta en el material videográfico una intromisión en su esfera íntima.

Con la prueba considerada lícita, la consecuencia es contundente: el juzgado concluye que el mal uso del crédito horario sindical, cuando es grave, “transgrede la buena fe” y puede justificar el despido disciplinario. Y remacha que la vigilancia fue “idónea, necesaria y proporcional”, al limitarse a días concretos para comprobar si el delegado usaba horas sindicales para fines particulares. Resultado final: despido confirmado y empresa absuelta.