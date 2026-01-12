Si acabas de comprar un piso o vas a hacerlo ten cuidado: la Ley de Propiedad Horizontal puede aumentarte el precio de la vivienda

El hombre es un animal social y, por tanto, debe regirse por unas normas. Y desde que vivimos en sociedad tenemos cada vez más regulaciones. Y entre ellas las que rigen las comunidades de vecinos. En este sentido la Ley de Propiedad Horizontal, es la que regula la vida en comunidad en España. Es una de las leyes más desconocidas pero también es una de las que más te afecta en el día a día seas propietario de una vivienda o inquilino. Esta regulación, que ha sido “parcheada” varias veces, se publicó por primera vez en el Boletín Oficial del Estado el 23 de julio de 1960 y es la ley número 176 de cuantas fueron promulgadas en ese año. En un documento hecho público hace meses precisamente por la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado destacan que “si en términos generales toda ordenación jurídica no puede concebirse ni instaurarse a espaldas de las exigencias de la realidad social a que va destinada, tanto más ha de ser así cuando versa sobre una institución que, como la propiedad horizontal, ha adquirido tan pujante vitalidad”. En resumidas cuentas y en palabras más sencillas… se trata de una de las leyes más importantes de cuántas están en vigor a día de hoy que rigen, de alguna manera, la convivencia de todos.

Y debes tener ciertos aspectos en cuenta sobre todo si acabas de comprar un piso de segunda mano. Una opción cada vez más común si se tiene en cuenta el precio que cuestan ahora mismo los inmuebles en España.

En este sentido en la ley se dice que si compras un piso y el propietario anterior tenía deudas con la comunidad "del año corriente y de los tresa años anteriores" vas a tener que abonarlas tú. Por eso es tan necesario que te asesores legalmente. Ya no importa solo si el piso está hiptecado o no.

Como asegurarte de que no hay deudas

Para asegurarte de que no hay deudas ni riesgok lo mejor es que te pongas en contacto con la propia comunidad de vecinos (casi todas tienen un presidente con el teléfono puesto en el portal).