Indra mantiene sus ambiciosos planes de crecimiento en Asturias pese al recurso de Santa Bárbara ante el Supremo

Indra mantiene intactos sus ambiciosos planes de crecimiento en Asturias en vehículos militares a pesar del recurso ante el Tribunal Supremo que ha presentado su competidor GDELS-Santa Bárbara Sistemas, con el que pretende invalidar la asignación a Indra de millonarios créditos del Estado para abordar el suministro de vehículos de artillería autopropulsados tanto de ruedas como de cadenas. “Nuestros planes siguen adelante, no han cambiado nada”, aseguró María del Carmen Moneva, directora general de Recursos Humanos de Indra, que anunció que en el horizonte de 2027 la compañía prevé contar con 850 trabajadores en Asturias.

El Ministerio de Defensa formalizó el mes pasado el contrato para modernizar la artillería del Ejército de Tierra. La unión temporal de empresas formada por Indra y Escribano M&E suministrará los nuevos obuses de cadenas y de ruedas por un importe de 7.240 millones de euros. El contrato incluye 536 vehículos, se prologará hasta 2034 y buena parte de los trabajos se realizarán en El Tallerón de Gijón, donde Indra ha instalado la base de su nueva división Land Vehicles para la fabricación de vehículos militares.

Antes de la adjudicación del suministro, el Gobierno ya había preasignado a Indra y Escribano (en negociaciones para su fusión) un crédito de más de 3.000 millones de euros para abordar el proyecto y es lo que ha recurrido GDELS-Santa Bárbara Sistemas al considerar que es ella la mejor compañía para abordar un proyecto de esta envergadura por su experiencia y capacidades industriales inmediatas.

El Supremo ha aceptado a trámite el recurso, pero Indra sigue adelante con sus planes de expansión en Asturias. Esta mañana organizó en Oviedo una presentación de su plan de crecimiento y atracción de talento en Asturias en el que reunió a responsables de la consejería de Ciencia, encabezados por el consejero Borja Sánchez, de la agencia de desarrollo Sekuens, del Servicio Público de Empleo (Sepepa), de la dirección general de FP, de la Universidad de Oviedo y de los ayuntamientos de Oviedo, Gijón y Avilés encabezados por sus alcaldes.