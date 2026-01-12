La Seguridad Social lo confirma: cientos de pensionistas van a tener que devolver dinero
A día de hoy las pensiones suponen uno de los mayores gastos del Estado. También un ingreso fundamental en muchos hogares que a finales de mes reciben una paga que, en buena medida, complementa otras más pequeñas.
En este sentido no son pocos los fraudes a los que tiene que hacer frente la Seguridad Social. Y no solo tiene que ver con personas que cobran la pensión una vez que el perceptor de la misma ha fallecido. También tiene que ver con complementos como el de persona al cargo que se cobran de manera fraudulenta cuando cambian las personas.
En la web de la Seguridad Social se dice claro: “las personas que hayan percibido indebidamente prestaciones de la Seguridad Social vendrán obligadas a reintegrar su importe”. Y ojo porque hay sanciones para quienes no cumplen con este requisito. También se especifica en la documentación que hay disponible en la citada web del Instituto de la Seguridad Social.
“Quienes, por acción u omisión, hayan contribuido a posibilitar dichas percepciones, responderán subsidiariamente con los perceptores del reintegro de las mismas, salvo buena fe probada”, añaden llegando incluso a imponer un plazo para las citadas devoluciones. “La obligación de reintegro del importe de las prestaciones indebidamente percibidas prescribirá a los 4 años, contados a partir de la fecha de su cobro, o desde que fue posible ejercitar la acción para exigir su devolución, con independencia de la causa que originó la percepción indebida, incluidos los supuestos de revisión de las prestaciones por error imputable a la Entidad gestora”.
