Ya es oficial, la deducción de 9.000 euros en la declaración de la renta que podrán pedir millones de españoles
Una medida muy interesante a la hora de tributar
En unos meses comenzará la campaña de la renta 2025-2026 y millones de españoles podrán beneficiarse de la deducción de 9.000 euros en la declaración, una medida muy interesante a la hora de tributar.
Y es que el Gobierno ha extendido a este año las deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética. En concreto, hasta 2026 para viviendas independientes y hasta 2027 para edificios residenciales.
Hay tres tipos de deducciones. Una básica del 20 por ciento, hasta 1.000 euros, que es para pequeñas actuaciones que reduzcan al menos un 7 por ciento la demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda.
Una segunda con una deducción del 40 por ciento, hasta 3.000 euros, para obras de mayor alcanza que logren reducir unu 30% el consumo de energía primaria no renovable.
Comunidades de propietarios
Y finalmente una tercera, la deducción del 60 por ciento, hasta 3.000 euros al año, para comunidades de propietarios o edificios completos. En este caso, las cantidades no deducidas puedes trasladarse cuatro años hasta una base acumulada de 15.000 euros, con lo que permite una deducción total de 9.000 euros repartida en varios ejercicios.
