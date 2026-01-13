La Seguridad Social lo confirma: te pueden dar una incapacidad temporal
Una nueva medida para las personas donantes en vivo de órganos o tejidos
Hay muchas formas de conseguir una incapacidad temporal, pero ahora la Seguridad Social ha confirmado una nueva que está relacionada con las personas donantes en vivo de órganos o tejidos.
Y es que se establece como situación especial de incapacidad temporal por contingencias comunes aquella en la que se encuentre la persona trabajadora donante de órganos o tejidos para su transplante durante los días en los que reciba asistencia sanitaria y esté incapacitada para el trabajo.
Una medida que supone una nueva protección para las personas que, altruistamente, ceden un órgano o tejido para salvar la vida o mejorar las condiciones de vida de otra persona.
Contraprestación económica
Esto también tiene una contraprestación económica, un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencia comunes. Un subsidio que se paga desde el mismo día de la baja a cargo de la entidad gestora o colaboradora que cubra la incapacidad temporal por contingencias comunes. En este caso, puede ser el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el ISM o la mutua colaboradora con la Seguridad Social.
