La Seguridad Social lo confirma: te pueden dar una incapacidad temporal

Una nueva medida para las personas donantes en vivo de órganos o tejidos

La Seguridad Social lo confirma: te pueden dar una incapacidad temporal / Freepik

Benito Domínguez

Hay muchas formas de conseguir una incapacidad temporal, pero ahora la Seguridad Social ha confirmado una nueva que está relacionada con las personas donantes en vivo de órganos o tejidos.

Y es que se establece como situación especial de incapacidad temporal por contingencias comunes aquella en la que se encuentre la persona trabajadora donante de órganos o tejidos para su transplante durante los días en los que reciba asistencia sanitaria y esté incapacitada para el trabajo.

Una persona atendiendo a otra.

Una persona atendiendo a otra. / Freepik

Una medida que supone una nueva protección para las personas que, altruistamente, ceden un órgano o tejido para salvar la vida o mejorar las condiciones de vida de otra persona.

Contraprestación económica

Esto también tiene una contraprestación económica, un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencia comunes. Un subsidio que se paga desde el mismo día de la baja a cargo de la entidad gestora o colaboradora que cubra la incapacidad temporal por contingencias comunes. En este caso, puede ser el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el ISM o la mutua colaboradora con la Seguridad Social.

