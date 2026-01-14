En directo | Feijóo asegura que los consejeros del PP acreditarán la “improvisación” de la propuesta de Montero

Dispuestos a escuchar

“Vamos a escuchar con detalle a la ministra para conocer mucho más el modelo. Ayer reunimos a la Comisión Mixta y también al Comité de Expertos que tenemos en la Generalitat Valenciana, y ellos mismos dijeron que nos faltan muchísimos datos y que necesitamos muchísima más información y a eso venimos. Lo que sí que tenemos claro es que los valencianos no podemos seguir siendo ciudadanos de segunda en financiación autonómica”, ha señalado. Rovira, en el cargo desde el pasado 3 de diciembre tras la remodelación del Gobierno valenciano por Juanfran Pérez Llorca, ha subrayado que “los valencianos deben tener los mismos derechos que todos los ciudadanos de España. Y eso supone los mínimos ingresos en la media por habitante. Desde la Generalitat Valenciana exigimos que el modelo solucione la deuda histórica que tenemos y por la inflación generada en los últimos años”.