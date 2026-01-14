España propone a la UE limitar la compra de viviendas para uso no residencial en Canarias

El Gobierno de España ha planteado a la Comisión Europea la posibilidad de activar mecanismos legislativos que permitan limitar la adquisición de viviendas para usos no residenciales en las regiones ultraperiféricas, una medida orientada a aliviar la presión sobre el mercado inmobiliario en territorios como Canarias y a mejorar el acceso a la vivienda para jóvenes y hogares vulnerables.

La propuesta forma parte de la respuesta española a la consulta pública de la Unión Europea sobre el futuro Paquete de Simplificación Normativa de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) y la nueva estrategia comunitaria prevista a partir de 2025. La respuesta ha sido coordinada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación tras recabar aportaciones de los distintos departamentos implicados.

Desde principios de diciembre, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que dirige el expresidente canario Ángel Víctor Torres, ha trabajado de forma coordinada con áreas como Hacienda; Agricultura, Pesca y Alimentación; Vivienda; Industria y Turismo para elaborar un paquete de medidas centradas en las singularidades estructurales de las RUP, con especial atención a Canarias, la única región ultraperiférica de España.

El Posei es esencial para la supervivencia del sector primario en las Islas

Junto a la medida sobre vivienda, el Gobierno defiende ante Bruselas el mantenimiento y refuerzo del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI), considerado esencial para la supervivencia del sector primario canario. En el documento, compartido por los ministerios de Agricultura y Hacienda, se subraya el carácter estratégico del sector agrícola y ganadero en las RUP y se reclama un presupuesto suficiente, así como una mayor agilización administrativa.

En el ámbito pesquero, España solicita medidas específicas para garantizar la sostenibilidad, como la renovación urgente de la flota artesanal y la modificación del reglamento europeo para permitir ayudas de minimis destinadas a mejorar la seguridad y la sostenibilidad de buques de menos de 12 metros en las RUP.

La respuesta española incluye también propuestas en materia de migraciones, planteando facilitar la redistribución de menores y la derivación de personas migrantes desde las regiones ultraperiféricas hacia el territorio continental europeo, con el objetivo de evitar la sobrecarga de territorios fronterizos como Canarias y dotar el proceso de un marco jurídico adecuado.

España apuesta por convertir las RUP en laboratorios donde ensayar innovaciones legislativas

Otra de las demandas clave es la flexibilización del régimen de ayudas de Estado, permitiendo un sistema más adaptable para las RUP, sin límites en cuantías, sectores ni plazos, siempre que no se comprometa la cohesión interna de la Unión Europea.

Además, el Gobierno propone convertir las regiones ultraperiféricas en laboratorios regulatorios o sandboxes, donde se puedan ensayar innovaciones legislativas en un entorno controlado, reduciendo cargas normativas antes de su posible extensión al conjunto de la Unión.

Estas propuestas se enmarcan en un contexto de debate político y social sobre el futuro de las regiones ultraperiféricas. La consulta pública impulsada por la Comisión Europea ha superado el ámbito estrictamente administrativo para convertirse en un espacio de participación en el que territorios como Canarias, junto a las RUP de Francia y Portugal, reclaman un enfoque diferenciado y la aplicación efectiva del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que reconoce la lejanía y la insularidad como desventajas estructurales de carácter permanente.