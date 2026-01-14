El precio de los huevos sigue disparándose: el precio de la docena ya roza los 4 euros
La OCU denuncia que el coste de las categorías más económicas subió 1 euro en solo seis meses
El precio de los huevos sigue por las nubes en España y el coste de la docena ya roza, y en algunos supermercados supera, los 4 euros. Es, de hecho, una de las mayores subidas registradas en este inicio de año. El motivo está en que el precio en origen del huevo en el campo subió hasta un 32%. Junto a ello, las mayores subidas se han registrado en el vino, las carnes y los cítricos.
Así, por ejemplo, en Carrefour una docena de huevos ecológicos cuesta 4,99 euros; de huevos frescos, 4,36; y de huevos L-M camperos, 3,83. En Mercadona, una docena de huevos L vale a día de hoy 3,30 euros; de huevos M, 3,10; y de gallinas camperas, 3,70.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya denunció el pasado mes de octubre una "nueva y fulminante" subida en el precio de los huevos, que fue la segunda en el año 2025, que elevó el coste de las categorías más económicas en 1 euro respecto a seis meses antes, lo que representó un incremento del 50%. Esta subida, que se suma a la tendencia inflacionista iniciada en 2021, supuso un incremento acumulado del 137% en los huevos más baratos (categoría M) y del 119% en los de tamaño L.
Los datos proceden del Observatorio de Precios de Supermercados de OCU y de sus estudios anuales de precios, que muestran cómo el precio medio de la docena de huevos M ha pasado de 2,14 € en febrero a 3,14 € en octubre. En el caso de los huevos L, el salto ha sido de 2,33 € a 3,25 €. Esta evolución afecta especialmente a los hogares con menos recursos, que dependen de este alimento básico como fuente asequible de proteínas.
Dos picos de subida en 2025
OCU identifica dos momentos clave en esta escalada: febrero y octubre de 2025. En ambos casos, las subidas en origen se trasladaron de forma inmediata y completa al consumidor, sin que las posteriores bajadas se reflejaran en los lineales. Este fenómeno, conocido como “efecto cohete y pluma”, evidencia una falta de ajuste a la baja por parte de los intermediarios.
Además, la subida ha sido desigual según la tipología de huevo. Mientras que los huevos más baratos (de jaula o de suelo) han experimentado los mayores incrementos, los huevos camperos y ecológicos han subido menos en términos absolutos y relativos. Esto implica que los consumidores con menor poder adquisitivo son los más perjudicados por esta situación.
¿Cuáles son las causas?
La OCU señala varias causas detrás de esta escalada de precios:
- Aumento de los precios en origen, especialmente en los huevos de jaula y suelo, que han alcanzado máximos históricos.
- Brotes de gripe aviar en explotaciones españolas, que han obligado al sacrificio de casi un millón de aves y generan incertidumbre en el sector.
- Resistencia de los intermediarios a reducir márgenes, incluso cuando los precios en origen bajan.
- Cambios en la oferta de los supermercados, que han sustituido huevos de jaula por opciones algo más caras como los de suelo, en respuesta a una mayor sensibilidad del consumidor hacia el bienestar animal.
