Ford negocia comprar las baterías eléctricas a la china BYD

Ford ha mantenido conversaciones con la china BYD para comprarle baterías con las que fabricar algunos de sus modelos híbridos fuera de Estados Unidos, según la información publicada este jueves por el 'Wall Street Journal'. La multinacional prevé fabricar coches multienergía en su planta de Almussafes. Fuentes familiarizadas con el asunto, consultadas por el diario estadounidense, aseguran que las negociaciones están todavía en curso y no hay ninguna garantía de que se vaya a llegar a un acuerdo.

Este posible pacto, tal como informa Europa Press, se daría en un contexto en el que la demanda de vehículos eléctricos ha caído notablemente en Estados Unidos y en el que la compañía china está demostrando su potencial para fabricar más vehículos electrificados.

Esta alianza va en línea con otras que está llevando a cabo Ford en los últimos meses, como la firmada con Renault el pasado diciembre para impulsar la oferta de vehículos eléctricos en Europa. Uno de los elementos clave de esta alianza es un acuerdo de colaboración para el desarrollo de dos vehículos eléctricos distintos de la marca Ford en plantas francesas de la marca gala.

Acciones

Ford ha acordado poner en marcha una serie de acciones para impulsar un crecimiento "rentable" y satisfacer las necesidades de sus clientes, lo que pasa por redefinir su estrategia de producción de vehículos electrificados en todos sus mercados y en los distintos segmentos en los que opera, con el fin de lograr una mayor rentabilidad de cara a 2027.

Trabajadores de Ford en la planta de Almussafes / Levante-EMV

La alianza con Stellantis, la matriz de Renault, implica que los vehículos concebidos por la norteamericna y desarrollados conjuntamente con la gala bajo una plataforma de Ampere estarán en el segmento de los eléctricos asequibles y se comercializarán en 2028.

Almussafes

Cuando el anuncio de dicho pacto, el pasado diciembre, Ford no asignó ningún cometido a la planta de Almussafes, pero aseguró en un comunicado que tendrá un papel clave en la nueva etapa. La fábrica valenciana se encuentra a la espera de que la dirección de la multinacional haga público qué vehículo multienergía le adjudica para garantizar su supervivencia a partir de 2027. Mientras llega el anuncio, fuentes de la empresa indican que la asociación con Renault "no tendrá un impacto" en sus operaciones en Almussafes.

La factoría valenciana fue la adjudicataria de dos modelos de coches eléctricos de Ford para Europa. Competía con la planta alemana de Saarlouis, que está en venta desde que perdió la batalla. No obstante, la lentitud en el proceso de electrificación hizo cambiar a Ford sus decisiones, canceló el proyecto de vehículos eléctricos en Valencia y optó por producir en Almussafes coches multienergía. Pero todavía no ha detallado sus planes.

Erte

Por otro lado, Ford ha añadido dos días de parada total en la planta de motores de Almussafes, el 26 de enero y el 2 de febrero próximos, dentro del expediente de regulación temporal de empleo (Erte) que viene aplicando.

La comisión mixta de seguimiento del Erte se ha reunido este viernes y ha acordado sumar esos dos días al calendario de paros ya fijado para enero y febrero, en concreto para todas las líneas de motores, con excepción de la línea de bloques y los servicios indirectos, según han informado fuentes sindicales.

La compañía fijó a mediados de diciembre varios días de paro por Erte, que en enero incluían siete días y en febrero doce jornadas en la planta de vehículos, mientras que en motores se establecieron cuatro días en febrero, que ahora se han ampliado con dos días más.

Ford Almussafes está en el segundo año de aplicación del mecanismo Red, que recientemente se renovó por seis meses con las mismas condiciones que las aplicadas en 2025, es decir, 4.152 trabajadores afectados de forma rotativa, 996 puestos diarios en regulación y el 90 % del salario con el cien por cien de complementos, y sigue a la espera de conocer el modelo que se le asignará para 2027.