Origen del siniestro
Expediente 08/2026: la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ya examina las causas del accidente de tren de Córdoba
Las dos líneas de pesquisas se fijan en la infraestructura recién renovada o bien en un fallo del tren Iryo, también revisado tres días atrás
El CIAF es un ente independiente creado en 2007 y adscrito al Ministerio de Transportes que analiza los incidentes y accidentes ferroviarios
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) está trabajando desde la noche del domingo para aclarar el origen del fatal choque entre trenes en Adamuz (Córdoba). Esas pesquisas ya tienen nombre: expediente 08/2026. De momento en el mismo solo constan los primeros datos, con la hora del siniestro (19.45 horas), las dos empresas afectadas (Renfe e Ilsa, de la que cuelga la marca Iryo), el punto kilométrico o un resumen de cómo se produjeron los hechos. Pero las primeras hipótesis de la investigación se fijan o bien en la infraestructura, recién remodelada, o en el material móvil de Iryo, que ha asegurado que revisó tres días atrás.
Aunque la Unidad Central de Criminalística de la Guardia Civil también está sobre el terreno, la CIAF será la encargada de determinar las causas del impacto entre los trenes. Se trata de un organismo técnico independiente que se encarga de analizar de forma técnica y sistemática los accidentes e incidentes ferroviarios en España, para determinar sus causas, circunstancias y extraer lecciones. Esta comisión, formada por ingenieros de distintas especialidades, se creó en 2017 y, a pesar de que está adscrita al ministerio, no debe dar explicaciones ni a Adif ni a Renfe, que son siempre los implicados por sus análisis.
Fallo humano descartado
De hecho, hasta el momento, el presidente de la operadora ferroviaria, Álvaro Fernández Heredia, ha sido el más claro a la hora de establecer los primeros supuestos en los que se trabaja. Ha asegurado que se ha descartado un error humano y que solo un fallo del tren de Iryo o bien un problema en la infraestructura de Adif, algo que se antoja poco probable porque se acabó su renovación el pasado mes de mayo.
Todo el mundo es muy prudente. Es pronto. Los técnicos están haciendo fotografías, tomando declaración a los implicados y examinando todos los elementos. En cuanto a las pesquisas de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios no hay un plazo determinado para arrojar las primeras conclusiones, aunque diversas fuentes apuntan que, solo para las preliminares, se tardarán varias semanas.
Un equipo específico
La estructura de la CIAF se compone de un pleno, integrado por un presidente, Ignacio Barrón de Angoiti, cinco vocales expertos en diversas disciplinas relacionadas con el ferrocarril (infraestructura, material rodante, señalización, telecomunicaciones y explotación ferroviaria) y un secretario que ejerce funciones de apoyo técnico y administrativo sin voto. Además, para cada accidente se constituye un equipo de investigación con investigadores asignados de forma independiente para llevar a cabo el examen técnico del suceso.
