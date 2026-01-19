Turismo
Hotusa pide consolidar las rutas aéreas intercontinentales para que el turismo siga creciendo en España
El presidente del grupo hotelero, Amancio López Seijas, critica el aumento de la tasa turística en Barcelona: "No tiene sentido"
El sector turístico vive un momento dulce. Acumula tres años de crecimiento récord y no se espera un parón. Y dado que el 80% de los turistas que llegan a España lo hacen a través del transporte aéreo, el presidente de la cadena con más hoteles en España, el Grupo Hotusa, reclama consolidar las rutas intercontinentales desde los grandes aeropuertos para poder seguir creciendo.
"Este es el gran tema y aquí hay que hacer un enorme esfuerzo por parte de todos. También potenciar los aeropuertos regionales que permiten atraer turistas a las regiones más pequeñas y que las empresas se puedan implantar en las ciudades pequeñas y medianas", ha afirmado el presidente del Grupo Hotusa, Amancio López Seijas, en la inauguración del foro que organiza la cadena hotelera cada año a las puertas de la feria Fitur.
López Seijas ha presumido de que España es el país "más competitivo del mundo" por la calidad de sus infraestructuras, así como por su seguridad, tanto física como jurídica. Aunque esto último puede estar en riesgo, pues se empiezan a notar "síntomas de inseguridad", impensables hace algunos años, "como las guerras a las puertas de Europa y el crimen organizado". "Las bandas están creciendo en todo el mundo y es un tema que no se tiene en cuenta en los debates. Es una de los grandes temas a tener en cuenta para el futuro porque el turista lo primero que quiere es seguridad", ha afirmado.
Fiscalidad compulsiva
A la seguridad y las infraestructuras, López Seijas ha añadido la calidad de vida --"su historia rica y diversa, su cultura y su forma de vivir"-- y la competitividad de las empresas, como las principales bondades del sector turístico español. Esto último tiene entre sus principales amenazas la "fiscalidad compulsiva y en permantente creatividad". Se refiere el empresario a las tasas turísticas, que han empezado a proliferar en muchos destinos.
"Soy un defensor absoluto de la sociedad del bienestar, pero la compulsión no tiene sentido y menos aún penalizar esta actividad con un impuesto nuevo como si fuera una actividad toxica", ha defendido López Seijas. "Es verdad que necesitamos nuevos recursos, pero para eso están los impuestos habituales y el IVA porque el problema es que una vez que se empieza no se acaba nunca", ha añadido.
López Seijas ha citado el caso concreto del aumento de la tasa turística en Barcelona, anunciado por PSC, ERC y los Comunes, al criticar que durante la pandemia "se incrementó esa tasa con los hoteles cerrados". "No tiene sentido que ahora se duplique. Si este impuesto al que llaman tasas si fuera para mejorar el destino podría tener sentido, pero así no lo veo", ha sentenciado.
