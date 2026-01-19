Accidente en Adamuz
Transportes investiga si unas "roturas de vía" provocaron el accidente de tren de Adamuz
Puente asegura que hay muchos trozos de vía rotos a lo largo de 200 ó 300 metros en la zona del siniestro
El ministro apunta al 2 de febrero como la fecha para la reapertura de la línea Madrid-Andalucía
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha explicado que la rotura del carril de la vía en la que tuvo lugar el accidente de tren en Adamuz no se limita solo a un trozo, sino que hay muchas más roturas a lo largo de 200 o 300 metros de vía.
Puente ha detallado en una entrevista en 'La Sexta', recogida por Europa Press, que la imagen de la Guardia Civil que ha trascendido es solo la primera de una serie de roturas de vía, y que no se sabe aún si es una causa o una consecuencia del accidente.
Respecto a la tesis de que la causa podría ser un fallo en la soldadura del carril, el ministro ha asegurado que atribuir al accidente ese posible problema es actualmente "inviable". En concreto, en una entrevista en La 2, Puente ha descartado que la rotura de un trozo de vía sea un indicio determinante para esclarecer las causas del accidente, ya que falta por determinar si esa rotura es causa o consecuencia del descarrilamiento.
El ministro ha insistido en que la tesis de la rotura de una soldadura en la vía es solo "una tesis más como todas las que puede haber", siendo un indicio más encontrado, pero que no será sencillo delimitar si ese trozo de vía que falta ya estaba antes del descarrilamiento o se produjo después.
Tampoco cree que el exceso de velocidad o los fallos humanos estén detrás de las causas, al tiempo que ha reiterado que el tren de Iryo era nuevo y había sido recientemente revisado, que es lo habitual en el material rodante ferroviario.
El ministro ha defendido que el transporte ferroviario es seguro, recordando que se trata del primer gran accidente de la alta velocidad, excluyendo el de Angrois en Galicia, que tuvo lugar en una zona altas velocidades aunque esa línea no era de alta velocidad.
También ha detallado que, en los 20 minutos anteriores al accidente, hasta otros tres trenes pasaron por ese tramo de vía y no se reportó ninguna incidencia.
Reapertura de la línea
En cuanto a la reapertura de la línea afectada, la de Madrid a Andalucía, el ministro ha apuntado al 2 de febrero como la posible fecha a partir de la cual se podrá circular con normalidad.
Hasta ese momento, Adif espera poder recuperar, al menos, una de las vías, por la cual pasarían los trenes a muy baja velocidad mientras que recupera y libera la otra vía.
