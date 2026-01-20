Cumbre de Davos
Bessent reclama a Europa que no responda a los aranceles de Trump por Groenlandia
El secretario del Tesoro estadounidense ironiza en Davos con que los europeos responderán con "un grupo de trabajo"
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha reclamado a la Unión Europea que no responda a la amenaza de Donald Trump de imponer unos aranceles adicionales del 10% a partir del 1 de febrero a los países que han enviado tropas a Groenlandia. "Les digo a todos: siéntense, respiren hondo y no tomen represalias", ha mantenido durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza). Dichos aranceles se aplicarían a Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega y Suecia y subirían al 25% en junio si no se alcanza un "acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia", amenazó el presidente estadounidense hace unos días.
Bessent, en esta línea, ha advertido que Trump tiene una "visión muy firme sobre la seguridad del hemisferio occidental" y cree que Estados Unidos no debe "externalizar" su seguridad. "El presidente cree que Groenlandia es esencial para el escudo antimisiles 'Golden Dome'. Y, como de costumbre, va un paso por delante: como parte de la OTAN, al presidente le preocupa que si se produce una incursión en Groenlandia, se pida a Estados Unidos que la defienda. Groenlandia es cada vez más atractiva para las conquistas extranjeras y él cree firmemente que debe formar parte de Estados Unidos para evitar un conflicto, en lugar de que Estados Unidos se vea envuelto en un conflicto ex post", ha argumentado.
En ese sentido, el secretario del Tesoro ha defendido que ningún país se atreverá a tratar de controlar la isla ártica si forma parte de Estados Unidos, al tiempo que ha recordado que su posesión lleva estando en la mente de distintos presidentes de su país desde hace 150 años. Por todo ello, ha reclamado a los países europeos que no tomen represalias por los aranceles anunciados por Trump y se limiten a aplicar el acuerdo comercial alcanzado entre los dos bloques económicos el año pasado. "Que todo el mundo respire hondo, no se precipiten, el presidente tiene una estrategia, escúchenle y todo estará bien", ha insistido en una entrevista en la 'CNBC', en la que ha ironizado con que, después de haber tratado con los europeos, "su próximo movimiento será crear un grupo de trabajo".
OTAN y Draghi
Bessent, asimismo, ha descartado que el conflicto sobre Groenlandia pueda afectar a la OTAN, que ha asegurado que es más "segura y sólida que nunca antes" gracias a Trump. "Desde 1998, Estados Unidos ha gastado 22 billones de dólares más en defensa que el resto de países de la OTAN, con aproximadamente la misma población. Es el equivalente a dos tercios de la deuda de nuestro Gobierno. Europa ha estado gastando su dinero en el estado del bienestar y es hora de que gaste más. Todos han estado de acuerdo, excepto España", ha recordado.
El ministro de economía estadounidense, además, ha recomendado a la UE que ponga en práctica el Informe Draghi para mejorar la competitividad del continente. En esta línea, ha asegurado que ejecutivos tecnológicos le han dicho que es más fácil hacer negocios en China que en Europa. "La mentalidad debe cambiar hacia una mentalidad de crecimiento. La invitación del presidente Trump es: estamos creciendo y desregulando, únanse a nosotros", ha sostenido.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Colas en Decathlon tras tirar el precio de su nueva bicicleta eléctrica de montaña con más de 180 kilómetros de autonomía: ideal para carretera o monte
- Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
- El Águila Negra de Colloto echa el vuelo: comienzan las primeras obras para transformar la antigua fábrica de cervezas en el Edificio del Agua del Principado
- Atención conductores: corte de tráfico de diez horas en una de las arterias principales de Oviedo para el próximo domingo
- Buenas noticias para los ciclistas: Oviedo vuelve a permitir el uso de las bicicletas en las calles peatonales
- Jessica Bueno pide ayuda desesperada tras ser víctima del accidente de tren en Adamuz: la última hora sobre el estado de la modelo
- La Policía Nacional emite un aviso urgente que afecta, en mayor medida, a Gijón: 'No tengas todas las ventanas abiertas