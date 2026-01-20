Un conocido empresario reniega del emprendimiento: "La probabilidad de arruinarte ronda el 95 por ciento"

Muchos españoles apuestan por emprender como una manera de salir adelante desde el punto de vista laboral. Pues un conocido empresario ha renegado del emprendimiento: "La probabilidad de arruinarte ronda el 95 por ciento".

Se trata de José Elías Navarro, quien utiliza sus redes sociales para divulgar su cultura emprendedora. En esta ocasión ha hecho una publicación en su perfil oficial de la red social X (extinta Twitter) donde asegura que en España, emprender es de suicidas".

Tal y como cuenta, "la probabilidad de arruinarte ronda el 95%. Tal y como está planteado el escenario en España, emprender es de suicidas. Es como apostarlo todo al negro, sabiendo las consecuencias".

Las consecuencias, según el empresario son "arruinarte económicamente de por vida, llevarte a tu familia por delante y perder hasta la casa donde viven tus hijos".

En su opinión, "si un país asume esto, el mensaje que se manda es que no quiere emprendedores. Pero, entonces, ¿de dónde van a salir los puestos de trabajo? ¿Vamos a hacer funcionarios a todos los españoles?"

"Equilibrar la balanza"

Cuenta el empresario que "el trabajo de la administración pública debería ser equilibrar esa balanza. Conseguir que, por estadística, sea más fácil que te vaya bien a que te vayas a la mierda. Pero hoy la realidad es justo la contraria. Tienes muchas más papeletas de destrozar tu vida que de tener éxito. Por eso digo que emprender en España es jugar a la ruleta rusa. Y mucho tiene que cambiar la situación para que esto deje de ser así".