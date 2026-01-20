¿Por qué están desapareciendo los bazares chinos? Este joven explica lo que está pasando con estos establecimientos comerciales

Si te das una vuelta por tu barrio habrás visto que ya no hay tantos bazares chinos como antes. Una tendencia que se está dando en todo el país pero, ¿por qué están desapareciento? Pues este joven explica lo que está pasando con estos establecimientos comerciales.

Lo comenta en el canal de Tik Tok Un chino y medio oficial, donde aseguran que los comerciantes chinos no suelen tener demasiada paciencia para esperar a ver si la situación remonta, simplemente cierran y abren otra cosa.

Además, están apostando por otro tipo de negocios como grandes almacenes, donde el margen de beneficio es mucho mayor.

También se están abriendo muchos negocios más especializados, ya sea de moda, de viajes, belleza o supermercados asiáticos.

Supermercados asiáticos

Este último tipo de establecimientos sí está cogiendo mucha fuerza, sobre todo gracias a las redes sociales. Y es que en Instagram o en Tik Tok se muestra múltiples recetas en las que se utilizan productos que, actualmente, solo pueden comprarse en este tipo de establecimientos. Y hablamos de productos envasados e importados directamente de Asia, pero también de frutas y verduras que normalmente se utilizan en la comida asiática, pero no tanto en la española, por eso no solemos encontrarlos en los supermercados tradicionales.