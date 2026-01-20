Ya es oficial, el regalo de la Seguridad Social para los padres con hijos nacidos a partir de 2007
Un pago que servirá para aliviar la situación económica de la familia
La vida cada vez está más cara y esto afecta a la hora de pensar en tener un hijo. Sin embargo, la Seguridad Social quiere ayudar en este sentido y ofrece un regalo para los padres con hijos nacidos a partir de 2007, un pago que servirá para aliviar la situación económica de la familia.
Se trata de un abono de 1.000 euros que buscar compensar el aumento de gastos que produce el nacimiento o la adopción de un hijo. Eso sí, hay que cumplir una serie de requisitos.
Y es que hay que ser familia numerosa o monoparental. También llega si la madre tiene una discapacidad igual o superior al 65 por ciento en el momento del parto. Asimismo, los hijos tienen que haber nacido o haber sido adoptados a partir del 16 de noviembre de 2007.
Tampoco se pueden percibir ingresos anuales superiores a los límites establecidos anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y, por supuesto, residir legamente en el territorio español.
Ayudas compatibles
Junto a esta ayuda, también se pueden cobrar otras prestaciones, como la ayuda por parto de adopción múltiples, las asignaciones económicas por hijo o menor acogido a cargo, la pensión de orfandad y otras ayudas similares concedidas por la Administración Autonómica o Local.
