Cuidado si adquieres una vivienda en una subasta judicial: una pareja tuvo que pagar casi 13.000 euros de una deuda atrasada

Cada vez está más complicado comprar una vivienda, sobre todo por lo caros que están los pisos. Así que una forma sencilla y barata de hacerte con un piso es una subasta judicial, donde se suele pagar un precio mucho más ajustado y, en algunos casos, de un valor muy inferior al precio de la vivienda. Pero hay que tener en cuidado y leer todos los documentos antes de firmarlos, porque una pareja tuvo que pagar casi 13.000 euros de una deuda atrasada.

Los hechos ocurrieron en Castellón, donde la Audiencia Provincial obligó a la citada pareja a pagar una deuda de 12.622,69 euros que el piso que adquirieron tenía con la comunidad de vecinos. La Ley de Propiedad Horizontal limita el pago de las deudas de propietarios anteriores al año en curso y los tres anteriores, pero la pareja asumió toda la deuda cuando firmó la escritura pública de compraventa del piso.

Cuando se produjo la subasta judicial, en las bases se establecía que los adjudicatarios se harían cargo de todas las deudas pendientes con la comunidad. A pesar de eso, los nuevos propietarios quisiieron impugnarlo al alegar que no existía pacto de asución claro y que la escritura no reflejaba con precisión el alcance de esta obligación.

Respaldo judicial

Sin embargo, no obtuvieron el respaldo judicial, al menos no en primera instancia. De este modo, queda claro la importancia de informarse de todo lo que tiene que ver con la vivienda que adquirimos, haciendo hincapié en las deudas que pueda llevar asociadas el piso que queremos cobrar. Para que, al menos, no tengamos que afirmar que lo barato sale caro.