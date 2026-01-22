El Gobierno insiste en que elevará el gasto en defensa solo al 2,1% del PIB pese a la presión de Trump

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado este jueves que el Gobierno prevé incrementar su gasto en defensa solo hasta el 2,1% del PIB pese a las nuevas presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que lo incremente al 5%, como se han comprometido a hacer el resto de socios de la OTAN. "No vamos a dejar que la OTAN no esté protegida y vamos a seguir siendo un socio confiable. Ese es el argumento que vamos a seguir repitiendo una y otra vez", ha afirmado a preguntas de los medios de comunicación en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos (Suiza).

Tanto Trump como su secretario del Tesoro, Scott Bessent, han afeado estos días a España que no vaya a aumentar más los recursos que destinan a la seguridad. "He conseguido un compromiso de prácticamente todos los aliados de la OTAN de subir el gasto en defensa al 5% del PIB. Todos menos España. No sé qué pasa con España. ¿Por qué no lo hacen? Quieren aprovecharse, imagino. Todos aumentan al 5% menos España. No sé por qué, tendremos que hablar con España", ha afirmado el presidente estadounidense también en Davos.

Cuerpo, en este sentido, se ha mostrado dispuesto a tener las conversaciones "que sean necesarias", pero ha insistido en los argumentos que viene defendiendo el Gobierno desde el pasado junio, cuando todos los países de la OTAN salvo España aceptaron elevar el gasto en defensa hasta alcanzar el 5% del PIB en 2035, como les exigía Estados Unidos. "Vamos a cubrir las capacidades que se nos asignan para que la OTAN esté cubierta en cuanto a los riesgos a los que se enfrenta. Eso se traduce en miles de millones de euros que España tiene que poner sobre la mesa. Para nosotros ese compromiso, cuando miramos en porcentaje de PIB, es del 2,1%", ha insistido.

Groenlandia

El ministro, asimismo, ha valorado positivamente la "reducción de la tensión" respecto a Groenlandia con la retirada de las "amenazas comerciales por parte de la administración americana". Al mismo tiempo, ha asegurado que se ha visto que "la posición de Europa es firme y que ha habido un cierto momento de una epifanía en cuanto a esta reacción de Europa para proteger su soberanía y su integridad territorial", algo que a su juicio aporta un "punto adicional de estabilidad y de certidumbre para los empresarios".

El contexto, ha admitido, es de una "incertidumbre continuada", pero en el último año la economía española "está resistiendo bien" y las empresas exportadoras están "sabiendo navegar" las circunstancias. "Nosotros estamos ahí para ayudarles con todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición. A partir de aquí, lo que esperemos de nuevo es que este ambiente de diálogo y de negociación sea el que impere hacia adelante", ha remachado.

Cuerpo, por otro lado, ha defendido la "importancia crítica para la economía europea y en particular para la española" de poner en marcha el acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur pese a que el Parlamento Europeo haya pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que examine el contenido del pacto. Ha recordado, en este sentido, que el acuerdo similar con Canadá está en práctica pese a no estar del todo ratificado, al tiempo que ha calculado que cada mes que se retrase la implementación de pacto con Mercosur restará a la economía europea 4.000 millones de euros de crecimiento.