El inesperado regalo de la Seguridad Social: hasta cinco años extra cotizados si empezaste a trabajar antes de 2011
Tienes que cumplir una serie de requisitos
Tras años de trabajo llega la esperada jubilación, un momento en el que poder disfrutar de todo aquello que no pudimos hacer cuando estábamos trabajando. Pero ojo, que hay posibilidad de obtener un inesperado regalo de la Seguridad Social, hasta cinco años extra cotizados.
Así, gracias a un nuevo convenio especial, es posible recuperar hasta 5 años adicionales de cotización en el historial laboral por períodos de prácticas no remuneradas o becas realizadas antes de 2011., informan desde Informativos Telecinco. Esta medida, que entró en vigor en agosto de 2024, representa una oportunidad única para quienes desean mejorar su situación de cara a la jubilación.
Este cambio normativo no solo beneficia a quienes realizaron prácticas formativas, sino que también reconoce el esfuerzo de estudiantes universitarios, investigadores y profesionales en formación.
Requisitos
Si cumples con los requisitos, puedes sumar hasta 1.825 días de cotización a tu historial, lo que podría tener un impacto significativo en tu futura pensión. El convenio está dirigido a personas que realizaron prácticas no remuneradas o participaron en programas de investigación antes del 1 de noviembre de 2011. También incluye a estudiantes universitarios de grado, máster o doctorado, así como a quienes cursaron formación profesional o enseñanzas artísticas superiores, tanto en España como en el extranjero. Esta medida está pensada para quienes, durante su etapa formativa, no tuvieron la oportunidad de cotizar a la Seguridad Social. Si realizaste prácticas no remuneradas, fuiste becario o participaste en programas de investigación antes de 2011, podrías ser uno de los beneficiarios.
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Adriano Martín, subteniente de la Escuela Militar de Alta Montaña: 'La fortaleza mental es una parte a entrenar, para mí la que más peso tiene en la montaña
- Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
- Ya está en Asturias la borrasca 'Ingrid': la Aemet alerta de que provocará 'daños en paseos marítimos' y nevadas 'a cotas bajas
- Las cinco sidrerías de Gijón que participan en las Jornadas del Chuletón: “Es una gran cita gastronómica y con un precio muy competitivo”
- La DGT alerta del temporal y pide a los asturianos evitar desplazarse en coche
- Langreo comienza a aplicar la norma estatal que obliga a alejar las terrazas de las fachadas de los bares para favorecer la accesibilidad: estos son los cambios