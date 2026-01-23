Si naciste entre 1960 y 2002 puedes conseguir la ayuda de la Seguridad Social que llega hasta los 1.595 euros al mes / .

¿Sabías que hay una ayuda de la Seguridad Social de hasta 1.595 euros al mes para los nacidos entre 19960 y 2002?

Sí, se trata del Ingreso Mínimo Vital, una medida establecida hace cinco años por la Seguridad Social que permite que las personas más vulnerables puedan cubrir sus gastos, llegando hasta 1.595 euros al mes. Eso sí, hay una serie de requisitos para hacerse con esta ayuda.

El principal es la edad, hay que tener entre 23 y 65 años, aunque hay algunas excepciones. También importante es el aspecto económico, ya que se trata de una ayuda para combatir la pobreza.

Una familia. / Freepik

Así, hay que tener unos ingresos por debajo de los límites que acrediten que somos vulnerables, en el caso de un adulto solo serían 20.353,62 euros al año, unos 1.449,39 euros al mes. Si tenemos menores o adultos a nuestro cargo, estos datos se pueden incrementar.

Otro aspecto a destacar es que no podemos superar los topes en activos no societarios, como acciones, terrenos o inmuebles distintos a la vivienda habitual.

También hay que tener residencia legal y efectiva en España durante, al menos, el año anterior a la solicitud.

Pero bueno, también ha excepciones para las víctimas de trata, explotación sexual o violencia de género. También pueden solicitar el Ingreso Mínimo Vital aquellas personas entre los 18 y 22 años que vengan de un centro de protección de menores.

Ayuda máxima

Esta ayuda puede llegar hasta un máximo de 1.595 euros al mes, pero parte de un mínimo garantizado de 658,81 euros que se va incrementando cuando hay adultos o menores a tu cargo, y por otras excepciones.