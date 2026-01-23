La Seguridad Social lo confirma: requisitos para conseguir una paga de hasta 1.600 euros por persona

La Seguridad Social pone aún más fácil el acceso a una de las prestaciones que ayudan a más gente necesitada del país. Aquellos que no tengan ningún tipo de ingresos van a poder accceder a una paga de hasta 1.600 euros mensuales gracias al Ingreso Mínimo Vital, se trata de un ingreso que se realiza de forma periódica y que pretende que estas personas tengan garantizada la subsistencia a la espera de que encuentren un puesto de trabajo.

Para aclarar todo lo que tiene que ver con este ingreso la Seguridad Social ha puesto en marcha una serie de preguntas y respuestas con las que clarificar las dudas de los posibles beneficiarios. A continuación te resumimos algunas de estas dudas más frecuentes.

¿Qué es el Ingreso Minimo Vital?

Se trata, en palabras de la Seguridad Social, de una prestación "dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades". Es decir, es lo que se denomina un "derecho subjetivo" que forma parte de lo que se llama "acción protectora de la Seguridad Social".

¿Qué hay que hacer para obtener este ingreso?

Basta con rellenar un formulario que hay en la web de la Seguridad Social en el que se te van a pedir lso datos personales y una dirección de correo electrónico valida (que estés usando). También hay que hacerse una foto y adjuntar las del Documento Nacional de Identidad para que se pueda comprobar quién es la persona que está pidiendo la ayuda. Eso sí: una vez enviada la solicitud se puede requerir adjuntar nueva documentación pendiente "u otras gestiones".

¿Qué requisitos básicos hay que cumplir?

Tener residencia legal y efectiva en España de forma continuada durante el último año, salvo excepciones (los menores incorporados a la unidad de convivencia, las víctimas de trata de seres humanos o de explotación sexual y las mujeres víctimas de violencia de género).

Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, lo cual se acredita teniendo en consideración el patrimonio neto, los activos no societarios y el nivel de ingresos y rentas.

Que la unidad de convivencia esté formada, al menos, desde hace seis meses.

Noticias relacionadas

Además se pueden valorar otras cosas de la persona solicitante como sus circunstancias personales.