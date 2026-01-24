Renfe supo del accidente del Alvia "inmediatamente" después de que se produjera

Renfe ha confirmado este sábado, una vez realizada una revisión completa y definitiva en su Centro de Gestión de Operaciones de las comunicaciones por el accidente de Adamuz (Córdoba) del día 18 de enero, que tuvo conocimiento del accidente del Alvia 2384 "inmediatamente de que se produjera" y así se lo trasladó a las autoridades sanitarias.

Según un comunicado de Renfe, así lo corroboran las llamadas en esos primeros minutos de la emergencia, la primera de las cuales es la de la interventora del tren Alvia 2384 a las 19:46:24 horas en la que informa de un accidente grande, indicando que se ha golpeado fuertemente la cabeza, que ha perdido el conocimiento, no se encuentra bien y no sabe dónde está. La mesa comercial Sur-Centro de Gestión de Operaciones (CGO) de Renfe le traslada que lo va a gestionar, pidiéndole calma y solicitando un momento para actuar mientras verifica la información del tren. La interventora no sabe dónde está el tren.

A las 19:48:05 horas, la interventora vuelve a llamar indicando la importancia del accidente y la mesa comercial Sur-CGO indica que está gestionando asistencia de sanitarios, al tiempo que no se sabe nada del maquinista del Alvia 2384. A partir de estas comunicaciones se continúa teniendo contacto con la interventora que, a pesar de su estado, alerta en todo momento de la gravedad de la situación, ha informado Renfe.

A las 19:50:46 horas, la interventora indica que hay más heridos y la mesa le traslada que están en Adamuz y se confirma que el tren está parado. Se explica que los viajeros han roto los cristales y se están bajando del tren, mientras que la interventora sigue en el tren y el CGO traslada que están gestionando la asistencia de sanitarios. Asimismo, Renfe intenta ponerse en contacto con su maquinista que, como posteriormente se sabe, falleció en el accidente.

Posteriormente a esas comunicaciones iniciales, a las 20:01:20 horas, el Centro de Coordinación Nacional de Seguridad y Emergencias (CECON) de Renfe pone en conferencia al 112 Madrid con el Centro de Autoprotección y Seguridad Nacional 24 Horas (CASH24) de Adif y éste le indica que ha descarrilado un tren en los cambios de la vía 1 de la estación de Adamuz y que hay un tren en la vía contigua que ha resultado afectado con heridos.

Se estima que el accidente, ocurrido cuando el Alvia colisionó con los vagones de otro tren Iryo que se había descarrilado, ocurrió en torno a las 19:43 horas y dejó 45 muertos.