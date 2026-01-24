Rodalies interrumpe su servicio hasta el lunes después de que el Govern catalán exija su suspensión por falta de seguridad

Los trenes de Rodalies permanecerán suspendidos también este domingo, y el servicio no se espera que se reanude hasta, como mínimo, el lunes por la mañana. Según el Govern, la red no presenta las condiciones de seguridad necesarias.

La reapertura dependerá de la revisión de los 21 puntos críticos identificados por Adif, Renfe y la Generalitat. Entre ellos, destaca un socavón entre Badalona y Montgat, que se está reforzando desde el viernes y que se espera solucionar a lo largo del domingo, y los túneles del Garraf, donde se detectó un pilar sin soporte junto al mar, considerado especialmente peligroso.

Tras una nueva reunión del gabinete de crisis, en la que también participó el secretario de Estado de Infraestructuras, José Antonio Santano, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, señaló que se espera garantizar la seguridad antes de reanudar el servicio, subrayando además la falta de coordinación previa entre la Generalitat y Renfe a la hora de decidir sobre la suspensión y la reapertura de los trenes.

La confusión ha caracterizado esta mañana a un servicio que Renfe ha empezado a operar de forma totalmente fragmentada. Los trenes han circulado solo en algunos puntos de la red, con horarios completamente alterados, y con numerosos transbordos a autobuses. En algunos puntos no se ofrecía el traslado ni en tren ni en bus. La exigencia del sindicato de maquinistas Semaf de suspender la circulación en la R1 y la R2 Sur para realizar también en estos dos puntos más inspecciones de seguridad en la infraestructura ha motivado un nuevo cambio importante en la programación del servicio. A las 11.00 Renfe ha suspendido la circulación también en estos dos tramos. Unos cambios que han provocado de nuevo una gran confusión entre los usuarios. Viajeros que se encontraban en un tren parado en la estación de Badalona han estado esperando su salida, sin que finalmente se retomara la circulación.

Las continuas comparecencias del portavoz de Renfe, Antonio Carmona, explicando los cambios que se iban produciendo en la circulación de trenes no han logrado disipar la desorientación general. Tras pedir disculpas, el Govern ha decidido finalmente paralizar toda la red. "Como titulares del servicio pedimos su suspensión hasta que los operadores ferroviarios -en referencia a Adif y Renfe- puedan garantizar la seguridad", ha afirmado Dalmau.

Gratuidad del servicio

Además, el Govern ha reclamado a Renfe la gratuidad del servicio, hasta que funcione con plena normalidad. Mientras no se ofrezca un servicio de trenes regular, el Govern mantendrá el plan de refuerzo del transporte público y de la movilidad que está en funcionamiento desde el pasado miércoles.

Lejos de resolverse la crisis de Rodalies, la falta de entendimiento entre los responsables del servicio ferroviario ha complicado la situación. El Secretario de Estado, José Antonio Santano, ha viajado a Barcelona para interlocutar de forma directa con Renfe, Adif, los maquinistas y la Generalitat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha asegurado que el Govern está “absolutamente concentrado” en trabajar conjuntamente con el Ministerio de Transportes con la prioridad es una reanudación del servicio cuando pueda ser sostenible en el tiempo.

Pero un nuevo deslizamiento en la R4 entre Cerdanyola y Sabadell esta mañana ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la red. “El Govern no puede poner en riesgo a la ciudadanía”, ha remarcado Paneque, que ha detallado que la red presenta 21 puntos que se encuentran en revisión por motivos de seguridad.

Mapa con los puntos de riesgo

Un mapa detalla todos estos puntos de la red de Rodalies donde se considera que existe riesgo de deslizamiento y otros riesgos. El servicio de Rodalies se suspendió primero el martes, después del accidente mortal de Gelida por la caída de un muro sobre el tren de la línea R4 que circulaba en ese momento. El sindicato de maquinistas Semaf exigió entonces garantías de seguridad. Adif, Renfe y el Semaf, bajo la presión del Govern, alcanzaron un acuerdo después de revisar toda la red junto con los maquinistas y detallar todos los puntos donde podía existir riesgo de deslizamiento de tierras.

Puntos donde no se circula y se debe revisar la infraestructura por riesgos de desprendimiento. El Semaf reclama añadir los túneles del Garraf. / El Periódico

El viernes se reanudó la circulación de forma paulatina después de dos días de interrupción del servicio. Los maquinistas contaban con indicaciones sobre los puntos donde debían limitar la velocidad, con actualizaciones inmediatas y los lugares donde no era posible circular.

Sin embargo, cuando parecía que, aunque a trancas y barrancas el servicio iba despegando, a las 15.00 horas del viernes se produjo un nuevo desprendimiento en uno de los tramos abiertos y considerados seguros, en la R1 entre Tordera y Maçanet. Fue la gota que colmó el vaso: los maquinistas inmediatamente se encendieron, ya que la responsable de las vías había asegurado tras dos revisiones previas que todo estaba bien.

El Semaf exigió la paralización de la circulación en todos los puntos donde existía un riesgo. En una a reunión maratoniana de 8 horas entre el Govern, Renfe y Adif, con continuas llamadas al sindicato de maquinistas, se elaboró un documento con los puntos donde no se podría circular.

Salida de las mercancías

Pero no hubo acuerdo. El Semaf exigió la inclusión de los túneles del Garraf de la línea R2 Sur y la R1 entre Badalona y Montgat, dos puntos que, tal y como remarca, aparecen en el mapa de riesgo de Adif y Renfe. Para el Govern estos dos puntos representan una línea roja. La suspensión de ambos trazados supone a la práctica cerrar una parte muy esencial de Rodalies que concentra gran volumen de pasajeros y, sobre todo, también imposibilitar la salida de mercancías hacia Francia de los puertos de Tarragona y Barcelona.

Ante la falta de acuerdo el Govern emitió un comunicado a las 3.00 de la madrugada anunciando que Adif y Renfe habían comunicado al Govern la "incapacidad de operar el servicio ordinario de Rodalies y mercancías en toda la red ferroviaria" para este sábado. El Govern trasladaba la responsabilidad y la presión a la operadora del servicio y la titular de la infraestructura.

Meteorología adversa

Bajo apremio, Renfe intentó por la mañana abrir el servicio operando en estos dos puntos. "Teníamos una situación a las tres de la madrugada que ha podido evolucionar gracias al trabajo que han hecho todos los equipos. Hemos preferido ofrecer un servicio, aunque con alteraciones", explicaba a primera hora del día el portavoz de Renfe, Antonio Carmona, que añadía que el interés de todos era "recuperar la confianza de los ciudadanos". Sin embargo, la falta de fiabilidad ha provocado todo lo contrario.

No ha ayudado una situación meteorológica complicada, con intensas lluvias, que han añadido más presión a una infraestructura ya delicada. Al mediodía un nuevo desprendimiento ha tenido lugar en la línea R4, en Cerdanyola.

Aún así, la intención es que Rodalies vuelva a funcionar de forma progresiva, poniendo en marcha cada una de las líneas a medida que pueda garantizarse de forma fiable que es posible circular con seguridad. Una posibilidad es que la línea R1 entre en servicio antes de que acabe el día.

Dispositivo de movilidad

Entre las medidas anunciadas, Paneque ha destacado el mantenimiento de 170 autobuses adicionales durante el tiempo que sea necesario en los corredores más importantes del país, el incremento de frecuencias en Ferrocarrils de la Generalitat y la suspensión temporal de las zonas de bajas emisiones, a lo que se añadirá la gratuidad del servicio de Rodalies hasta que sea fiable y se mantenga en el tiempo.