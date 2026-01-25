Puente dice que el carril donde se accidentó el tren Iryo es nuevo y aporta un certificado

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado este domingo que el carril roto donde se produjo el descarrilamiento del tren Iryo en Adamuz (Córdoba) es un carril nuevo, y ha aportado fotos y un certificado que, según él, así lo demuestran.

A través de un mensaje en X, Puente ha afirmado que el artículo que publica este domingo el diario El Mundo en su portada es "un BULO como una catedral". En él se afirma que la zona en la que descarriló el tren Iryo el pasado domingo es un punto de unión entre material nuevo y vías sin renovar desde 1989, un dato que contradiría la versión dada por Puente de que toda la vía es nueva.

El ministro ha acompañado su mensaje del certificado de carril nuevo, que fue fabricado en 2023 e instalado durante mayo y junio de 2025. Es el número 312592Y101, con un peso de 60 kg por metro.

"Pasan los años y todo sigue igual: desgracia, seguida de intoxicación", ha afirmado Puente, quien ha pedido que se pare de "desinformar" y se deje al Gobierno trabajar. "Bastante tenemos ya con esclarecer esto y solucionar los problemas que esto acarrea, como para tener que dedicarnos constantemente a desmentir falsedades", ha insistido.

Este artículo de El Mundo ha propiciado que el secretario general del PP, Miguel Tellado, haya pedido este domingo la "dimisión inmediata" de Puente por haber "mentido" en sus explicaciones sobre el accidente de Adamuz. "Exigimos su dimisión inmediata", ha apuntado Tellado en una rueda de prensa, porque "mentir con ese desahogo" en mitad de una tragedia "a la cara a los españoles" invalida a Puente para continuar al frente de este ministerio. Si Puente no dimite, ha agregado, es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien "debe tener un mínimo de sensibilidad" y prescindir desde ya de él.

Comunicado de Transportes

A través de un comunicado, el Ministerio de Transportes afirma que la petición de dimisión del PP "se fundamenta en un bulo orquestado desde la oposición y sus altavoces mediáticos" con "el único objetivo de sacar provecho político de una desgracia".

Por lo tanto, el Ministerio de Transportes desmiente "el bulo" que "ha orquestado la derecha" con datos, documentación y rigurosidad, como se ha hecho "desde el principio de esta tragedia". "Nuestro único objetivo es que las familias de las víctimas puedan conocer la verdad", añade el ministerio, y por ello recalca que la acción política y comunicativa seguirá siendo la de trasladar "información cierta, veraz y contrastada frente a la manipulación y la tergiversación con fines políticos".