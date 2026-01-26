El error común que podría hacer que la Seguridad Social te cancele la prestación por incapacidad permanente
Este tipo de ayudas suelen ser revisadas por la administración
Tener aceptada la incapacidad permanente no significa necesariamente que vayamos a tener para siempre esta prestación, y es que la Seguridad Social podría cancelarla por un error que suele ser muy común.
Hay que tener en cuenta que este tipo de ayudas suelen ser revisadas por la administración, así que tenemos que cuidar los detalles. La incapacidad permanente es una ayuda para quieres tengan su capacidad para trabajar limitada o anulada por enfermedad o accidente.
Al tratarse de cuestiones médicas, y dependiendo de su evolución, la ayuda puede revisarse e incluso llegar a cancelarse si la Seguridad Social así lo cree pertinente. Y muchas personas comenten un error que puede acabar con la ayuda como es volver a trabajar sin tener en cuenta las limitaciones médicas reconocidas. En ese caso, la Seguridad Social podría quitarnos esta prestación.
Además, hay que tener en cuenta que podemos tener una mejoría médica que ya nos permita desempeñar la labor profesional que antes no podíamos, esto supondría también la cancelación de la prestación.
Revisiones médicas
Y por supuesto, tenemos que cumplir escrupulosamente con lo que nos marque la Seguridad Social, como revisiones médicas o procesos de rehabilitación que nos hayan fijado.
