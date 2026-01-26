Bolsa
El Ibex 35 se aferra a los 17.600 puntos mientras el oro rompe los 5.000 dólares y el dólar se debilita
La subida ha permitido conservar la cota psicológica de los 17.600 puntos, mientras que el dólar cae a mínimos de cuatro meses
El Periódico
El Ibex 35 ha arrancado la última semana del mes con tono firme y ha logrado cerrar la sesión con una subida del 0,50%, lo que ha permitido al selectivo consolidarse en el entorno de los 17.600 puntos, niveles que alcanzó ya a media sesión. El mercado ha navegado durante toda la jornada en un entorno de máxima tensión geopolítica, con el foco puesto en Estados Unidos, Japón e Irán, y con fuertes movimientos en divisas y activos refugio.
La sesión ha estado marcada por un nuevo giro en la política exterior de Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevas sanciones a Irán, rebajó el tono en el frente de Groenlandia y volvió a agitar el tablero comercial al amenazar con aranceles del 100% a Canadá. Este cóctel ha elevado la incertidumbre y ha castigado con fuerza al dólar estadounidense, que encadena ya tres jornadas consecutivas de caídas.
El oro bate récords y el dólar cae a mínimos de cuatro meses
El nerviosismo internacional ha dado alas al oro al contado, el valor refugio por excelencia, que ha marcado por primera vez en su historia el umbral de los 5.000 dólares por onza (4.216 euros). Los inversores han buscado protección ante lo que perciben como una política exterior errática de Estados Unidos, con frentes abiertos que van desde Venezuela hasta la guerra arancelaria y la posibilidad de intervenciones monetarias en Japón.
En este contexto, el billete verde ha caído a mínimos de cuatro meses, penalizado por una oleada de ventas generalizadas ante el temor a movimientos directos de Washington en los mercados de divisas asiáticos. En el mercado de cambios, el euro se ha apreciado hasta los 1,1845 dólares.
La banca lidera las subidas del selectivo
En el parqué español, el tono positivo ha estado claramente liderado por el sector bancario, que se ha beneficiado del apetito por el riesgo y del movimiento en los tipos. Unicaja ha encabezado las subidas con un avance del 1,90%, seguida de Bankinter (+1,84%), CaixaBank (+1,73%) y Banco Santander (+1,47%).
Por el lado de los recortes, las mayores caídas han correspondido a valores ligados al turismo y los servicios, como Amadeus (-1,89%) e IAG (-1,76%), que han acusado el entorno de incertidumbre global.
Bolsas europeas mixtas y petróleo a la baja
Las principales Bolsas europeas han cerrado la sesión con signo desigual. París ha cedido un 0,12%, mientras que Londres, Fráncfort y Milán han registrado avances moderados del 0,21%, 0,11% y 0,10%, respectivamente.
En el mercado de materias primas, el petróleo ha prolongado los descensos. El barril de Brent, de referencia en Europa, ha bajado un 0,22%, hasta los 64,93 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) ha retrocedido un 0,26%, hasta los 60,91 dólares.
El SMI y la deuda, en el radar doméstico
En clave macroeconómica nacional, los inversores han seguido atentos al anuncio de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social se reunirá con los agentes sociales para avanzar en la negociación de la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026.
En el mercado de deuda, el interés del bono español a diez años ha cerrado a la baja, en el 3,250%, reflejando el mayor apetito por activos considerados seguros en un contexto de elevada volatilidad internacional.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Muere a los 42 años Edu Fanjul, conocido hostelero de Gijón, dueño de La Volanta e impulsor del mítico Colonial
- Asturias, en alerta roja: estos son los 20 concejos que han recibido el aviso de protección civil en su móvil
- Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
- El barrio más nuevo de Oviedo: el sueño de un millón de metros cuadrados que empezó con 40.000 reales
- ¡Tangana en un partido de alevines en Asturias!: agresiones, violencia entre padres y un café derramado sobre la madre de un rival
- El joven detenido tras arrollar a nueve personas en Gijón en una carrera ilegal quiso 'hacer ruido' al irse para chulear y perdió 'el control' del coche
- La historia de la viuda de 64 años que lleva cuatro semanas viviendo bajo una lona de plástico en Oviedo tras quemarse su casa: “Sólo pido un sitio hasta que yo pueda buscar algo”