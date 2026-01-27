Sube el paro en Asturias hasta los 2.300 desempleados por el aumento de la población activa

Asturias generó el pasado año 6.600 empleos, lo que se tradujo en un aumento de la ocupación del 1,54 por ciento, mientras que el paro subió en 2.300 desempleados por al aumento de la población activa.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Asturias cerró el cuarto trimestre de 2025 con 40.100 desempleados, 2.300 más que un año antes, lo que supone un aumento del 6,05 por ciento.

Por su parte, la ocupación creció en 6.600 trabajadores, un 1,54 por ciento, hasta 436.200 trabajadores.

El paro aumentó debido al incremento de la población activa (personas de 16 años o más que trabajan o buscan empleo) en 8.900 personas a lo largo del ejercicio, hasta 476.300.

Con ello, la tasa de paro repuntó del 8,09 por ciento del cierre de 2024 al 8,42 por ciento, punto y medio por debajo del promedio nacional, que quedó en el 9,93 por ciento.

Por su parte, la tasa de actividad mejoró el 0,31 puntos, hasta el 52,47 por ciento, aunque se mantuvo como la más baja del país, seis puntos y medio por debajo de la media del país (58,94 %).

La EPA refleja de nuevo significativas diferencias entre hombres y mujeres, puesto que entre los primeros la tasa de paro se situó en el 6,58 por ciento y la de actividad en el 56,43 por ciento, mientras que entre las segundas fue del 10,32 y el 48,92 por ciento, respectivamente.

Solo en el cuarto trimestre del ejercicio, un periodo influenciado por la campaña navideña, el paro bajó en el Principado en 2.700 personas, un 6,25 por ciento, mientras que la ocupación creció en 5.200, un 1,2 por ciento.

España marca un nuevo récord de empleo

En el conjunto del país, el mercado laboral sumó 605.400 empleos en 2025, lo que supone un aumento del 2,77 por ciento, hasta un nuevo récord de 22,46 millones de ocupados.

La tasa de paro bajó a lo largo del ejercicio en 0,68 puntos, hasta el 9,93 %, por debajo del 10 % por primera vez desde el inicio de 2008, tras descender

Según la EPA, el paro en España se redujo en 2025 en 118.400 personas, un 4,56 por ciento, hasta dejar el total en 2,47 millones.

En cuanto a la evolución trimestral, el número de ocupados aumentó en 76.200 en el último trimestre del año, un 0,34 por ciento, y el paro bajó en 136.100 personas, un 5,21 por ciento.