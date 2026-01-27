Encuesta de Sigma Dos
Un tercio de la población española sigue creyendo que las renovables provocaron el gran apagón
La patronal fotovoltaica considera el resultado del sondeo como positivo después de la "brutal campaña mediática" para culpabilizar a estas tecnologías
Un tercio de la población española sigue creyendo que el exceso de energía renovable en la red eléctrica provocó el gran apagón de la Península Ibérica, según una encuesta elaborada por Sigma Dos para la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), patronal que representa el 90% de la actividad del sector solar en España. En concreto, el 32,8% de los encuestados considera esta la principal causa del fatídico evento del 28 de abril del año pasado, a pesar de que los diversos informes publicados eluden a estas tecnologías de responsabilidad y culpabilizan a la falta de control de tensión en el sistema eléctrico.
Con todo, desde el sector ven este resultado como algo positivo, ya que creían que el porcentaje de aquellos ciudadanos que acusan a estas tecnologías sería mayor. "Es la mayor sorpresa de la encuesta. Dos tercios de la población han comprendido que la responsabilidad del apagón no fue de las renovables. Y es que a pesar de que todos los informes nos eximen de culpa, hubo una brutal campaña mediática por tierra, mar y aire para culpabilizar a las renovables", ha valorado el director general de UNEF, José Donoso.
La empresa de demoscopia realizó 1.000 entrevistas a una muestra representativa de la población española entre el 28 de octubre y el 23 de noviembre de 2025, con un margen de error del 3%. Y, entre otras cuestiones, les preguntó "cuáles fueron las causas" del apagón "según su opinión o lo que había oído". Pero no dejó las respuestas al azar de los participantes, sino que les planteó una lista con cuatro posibilidades como causa principal del cero eléctrico.
En concreto, las opciones eran que hubiera habido un fallo de las centrales eléctricas que debían controlar la tensión de la red, que varias centrales se desconectaron por seguridad provocando sobrecargas en otras zonas, que había un exceso de energía renovable (solar y eólica) en la red eléctrica o que se había producido un ciberataque. El 43,3% apostó por la primera afirmación, mientras que la segunda y la tercera obtuvieron un 33,6% y un 32,8%, respectivamente. Un 10,7% aludió al ciberataque, un 11% dijo no saberlo y un 4% respondió que "ninguna de las anteriores".
Desaceleración del cambio climático
Además de la percepción de la sociedad sobre las causas del apagón, la encuesta revela que siete de cada diez españoles creen que las energías renovables tienen un papel muy o bastante significativo en la desaceleración del cambio climático, pero solo el 52% considera una prioridad invertir en estas tecnologías.
En concreto, a la pregunta de 'qué fuentes de generación deberían impulsarse en España', los participantes en la muestra responden, por este orden: a la energía solar (66,3%), la eólica (50%) y la nuclear (32,5%). Y solo el 7% apuesta por el gas natural. Algo más de la mitad de la encuesta están dispuestos, de hecho, a instalar paneles solares en su casa o en su comunidad.
Por otra parte, sobre las grandes instalaciones de generación, el 67,5% de los encuestados está a favor de ellas, mientras el 10,5% se manifiesta en contra. Y lejos de lo que se pudiera llegar a pensar, el grupo de edad más a favor de la instalación de parques de energía solar en España es el compuesto por personas de más de 64 años (73,3%).
No obstante, el interés cambia en función de la cercanía de la instalación: cuanto más cerca se sitúa el parque solar, menos favorables son las respuestas. En concreto, si las plantas se ubican cerca del municipio del encuestado un 60,7% se muestra a favor y un 15,6%, en contra. Si se establecen en la misma comunidad autónoma, el 67% apuesta por el sí y el 11,1% por el no. Y si es fuera de la comunidad autónoma, entonces el 66,9% dice que sí y el 8,4%, que no.
