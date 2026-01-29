CEOE y Cepyme acusan al Gobierno de dinamitar al diálogo social y de usar "fórmulas trileras" tras la filtración del SMI

La última propuesta del salario mínimo interprofesional (SMI) ha vuelto a revivir el malestar de las patronales. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) han denunciado este miércoles la nueva propuesta de actualización del SMI por el Ministerio de Trabajo, que plantea un alza del 3,1% hasta los 1.221 euros brutos. CEOE y Cepyme han cargado contra el Gobierno por lo que señalan a la "falta de diálogo social" tras la filtración del borrador a los medios de comunicación. Las patronales insisten que esta actualización deja rezagado a la inmensa mayoría del tejido productivo del país, entre ellos el colectivo autónomo y "la mayoría de las empresas" en el país.

"Es puro intervencionismo", han incidido desde las patronales. "Establece condiciones inalcanzables para la mayoría de las empresas y, sobre todo, supone una nueva injerencia en la negociación colectiva y la libertad de empresa". La última propuesta se sitúa en una posición intermedia entre las demandas de los sindicatos CCOO y UGT, quiénes han empujado por un incremento cerca del 7% y el 8% del SMI.

"CEOE y Cepyme denunciamos, una vez más, la falta de respeto que el Gobierno muestra por el diálogo social al haber filtrado a los medios de comunicación una nueva propuesta de actualización del Salario Mínimo Interprofesional, destinada supuestamente a alcanzar un acuerdo con las organizaciones empresariales, antes de platearla en la propia mesa de negociación", explica el comunicado emitido por ambas partes. "Queremos hacer claro que no hacemos un buen servicio a la economía ni a la sociedad si sustituimos la concertación social, amparada por el artículo 7 de la Constitución".

Además, han manifestado que la actualización excluye a las empresas en pérdidas, que insisten, están "entre las que lo necesitan", y a las "cooperativas y entidades sin ánimo de lucro". Por ello, el Comité Ejecutivo de CEOE ha explicado que anunciará una valoración definitiva de la propuesta cuando el Gobierno entregue la documentación necesaria.