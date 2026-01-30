Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crisis ferroviaria

Renfe se suma a Iryo y no indemnizará a los pasajeros "con motivo de las limitaciones temporales de velocidad"

Los billetes adquiridos a partir del 31 de enero no generarán derecho a indemnización cuando el retraso se deba a las limitaciones de velocidad establecidas por Adif

Trabajadores de Renfe en la Estación de Sants en Barcelona.

Trabajadores de Renfe en la Estación de Sants en Barcelona. / David Zorrakino - Europa Press

Pablo Gallén

Pablo Gallén

Madrid

La compañía pública Renfe se suma a las políticas de cancelaciones y retrasos de Iryo y no indemnizará a los pasajeros "con motivo de las limitaciones temporales de velocidad".

"Con motivo de las limitaciones temporales de velocidad establecidas por el gestor de las infraestructuras (Adif) en distintos puntos de la red ferroviaria, algunos servicios pueden experimentar retrasos ajenos a Renfe. Los billetes adquiridos a partir del 31 de enero no generarán derecho a indemnización cuando el retraso se deba a estas limitaciones de velocidad", explica la empresa en su página web.

