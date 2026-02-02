Cambio ferroviario
Adif pide a las operadoras suspender el tráfico nocturno de alta velocidad entre Madrid y Barcelona para acometer trabajos de mantenimiento
El gestor ha tomado esta medida ya que algunos trenes estaban llegando a las estaciones dentro de la franja de mantenimiento
El gestor público de la infraestructura ferroviaria, Adif, ha reclamado a Renfe, Ouigo e Iryo la suspensión del tráfico nocturno en las líneas de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, con el objetivo de llevar a cabo obras de mantenimiento en las vías.
"Con el objetivo de disponer de un periodo adecuado para la realización del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, en horario nocturno, Adif ha solicitado a las operadoras que prestan servicio en el corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona que supriman los últimos servicios de la jornada ya que estos trenes estaban llegando dentro de la banda de mantenimiento que se utiliza a efectos de revisión y reparación de la infraestructura", afirman fuentes del gestor público.
Según los detalles aportados por Adif, esta medida afectará únicamente al corredor entre Madrid y Barcelona, y permitirá a los equipos de mantenimiento de Adif "desarrollar las habituales tareas de conservación de la infraestructura cuando no circulan servicios comerciales".
(Noticia de Última Hora. Habrá Ampliación)
