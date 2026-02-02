Las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros aumentan un 3% en 2025 y marcan un nuevo récord

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) alcanzaron en 2025 la cifra de 146,3 millones, nuevo récord histórico, tras subir un 3% respecto a 2024, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las pernoctaciones de residentes aumentaron un 1,3% el año pasado, hasta las 61,7 millones, mientras que las de los extranjeros se incrementaron un 4,2% y totalizaron 84,6 millones.

El 52,1% de las pernoctaciones se realizaron en 2025 en apartamentos turísticos, el 34% en campings, el 8,8% en alojamientos de turismo rural y el 5,1%, en albergues. Las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 5,9% en 2025. Las de residentes subieron un 3,6% y las de los no residentes un 6,8%. Canarias fue el destino preferido, con más de 28,6 millones de pernoctaciones, un 10,9% más que en 2024. Reino Unido se consolidó como primer mercado emisor en apartamentos turísticos, con el 30,4% del total de las pernoctaciones, un 1,6% más que en el año anterior.

Las pernoctaciones en campings aumentaron un 1,4% en 2025. Las de residentes crecieron un 1,5% y las de no residentes un 1,2%. Cataluña fue el destino preferido, con 21,1 millones de pernoctaciones, un 4,5% más que en 2024. Alemania fue el principal mercado emisor, con el 24,3% del total de pernoctaciones, un 3,6% más.

Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural aumentaron un 1,2% en 2025. Las de residentes aumentaron un 0,9% y las de no residentes un 1,9%. Castilla y León fue el destino preferido, con 1,8 millones de pernoctaciones, un 5,9% menos que en 2024. Las pernoctaciones en albergues descendieron un 9,6% en 2025. Las de residentes bajaron un 10,1% y las de no residentes un 9,1%. Comunidad de Madrid fue el destino preferido, con 1,1 millones de pernoctaciones.

El Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) registró en 2025 un aumento medio del 3,4%. Por su parte, el Índice de Precios de Campings (IPAC) subió un 4,9% y el Índice de Precios de Alojamientos de Turismo Rural (IPTR) presentó un incremento medio del 8,8%.

Aumentos en diciembre

En el último mes de 2025, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros superaron los 7,2 millones, con un aumento del 4,4% respecto a diciembre de 2024. Las pernoctaciones de residentes descendieron un 2,3% interanual el pasado mes de diciembre, mientras que las de no residentes aumentaron un 8,3%. La estancia media en diciembre de 2025 fue de 4,3 pernoctaciones por viajero.

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 9,4% en diciembre. Las de residentes se incrementaron un 4,6% y las de no residentes un 11%. La estancia media descendió un 1,8%, hasta 5 pernoctaciones por viajero. En diciembre se ocuparon el 33,7% de las plazas ofertadas, un 5,6% más que en el mismo mes de 2024. El grado de ocupación por plazas en fin de semana fue del 37,2%, un 3,4% más.

El 75,2% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes. Reino Unido fue el principal mercado emisor, con el 26,7% del total, según datos del instituto estadístico. Canarias fue el destino preferido en apartamentos, con más de 2,4 millones de pernoctaciones y un aumento del 6,6% respecto a diciembre de 2024. También tuvo la mayor ocupación, con el 82,0% de los apartamentos ofertados.

Por zonas turísticas, Gran Canaria fue el destino preferido, con más de 945.000 pernoctaciones y también presentó el mayor grado de ocupación, del 84,6%. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones fueron San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Arona.

Caen los cámpings

Las pernoctaciones en campings descendieron un 0,8% en diciembre respecto al mismo mes de 2024. Las de residentes bajaron un 10,9%, mientras que las de no residentes aumentaron un 4,4%. Durante diciembre se ocuparon el 42,8% de las parcelas ofertadas, un 3,5% menos en tasa anual. El grado de ocupación en fin de semana fue del 42,4%, con un descenso del 8,7%. El 69,6% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes. Alemania fue el principal mercado emisor, con el 42% del total.

Comunitat Valenciana fue el destino preferido en campings, con más de 672.000 pernoctaciones, y un descenso del 3,4% en tasa anual. Comunitat Valenciana alcanzó también el mayor grado de ocupación, con el 62,8% de las parcelas ofertadas. Por zonas turísticas, Costa Blanca fue el destino preferido, con más de 342.000 pernoctaciones y también presentó el mayor grado de ocupación, con un 84,4%. Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Benidorm, Mazarrón y Cabanes.

Castilla y León, el favorito para alojamientos rurales

Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural disminuyeron un 1,5% en diciembre respecto al mismo mes de 2024. Las de residentes bajaron un 0,8% y las de no residentes un 5,3%. Se ocuparon el 17,8% de las plazas, un 1% más que en diciembre de 2024. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 29,6%, con descenso anual del 0,7%.

Castilla y León fue el destino preferido, con más de 148.000 pernoctaciones, un 7,3% menos que en diciembre de 2024. Canarias alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 42%. Por zonas turísticas, Pirineos fue el destino preferido, con más de 42.000 pernoctaciones. La Isla de Tenerife alcanzó la mayor ocupación, con el 46,3% de las plazas ofertadas.