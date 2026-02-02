Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica ArzobispoInvestigación AdamuzLista espera mamografíasTSK BolsaZona Bajas Emisiones OviedoTiempo Asturias
instagramlinkedin

El regalo de la Seguridad Social para las amas de casa cuando hayan cumplido los 65 años: más de 700 euros mensuales

Algo que muy pocas personas conocen y de lo que se pueden aprovechar

El regalo de la Seguridad Social para las amas de casa cuando hayan cumplido los 65 años: más de 700 euros mensuales

El regalo de la Seguridad Social para las amas de casa cuando hayan cumplido los 65 años: más de 700 euros mensuales / .

Benito Domínguez

Siempre se ha pensado que, si eres ama o amo de casa, no tienes derecho a una pensión de jubilación. Pero, al menos en España, eso no es cierto. Puedes considerarlo como un regalo de la Seguridad Social o como algo de justicia, pero cuando una ama de casa haya cumplido los 65 años puede cobrar más de 700 euros mensuales.

Eso sí, hay que cumplir una serie de requisitos, como tener 65 años o más, haber residido en España diez años, siendo al menos dos de ellos consecutivos y previos a la solicitud de esta pensión, además de carecer de ingresos propios suficientes. Esto es, no superar el límite establecido anualmente que en 20025 era de 7.905,80 euros anuale para personas que viven solas. En el caso de que haya más convivientes, este número se incrementa.

Una pareja.

Una pareja. / Freepik

¿Y cuánto voy a cobrar? Pues en 2026 se establece que esta pensión no contributiva de jubilación puede ascender a 8.803,20 euros anuales que se pagan en 14 pagas (una por mes y dos extraordinarias), es decir, que saldría a más de 700 euros mensuales.

Tienes que tener en cuenta, además, que estas pensiones son gestionadas por las comunidades autónomas.

Noticias relacionadas y más

Pensión contributiva

Asimismo, si has cotizado 15 años, siendo al menos dos de ellos en los últimos quince años, puedes acceder a la pensión contributiva.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
  2. Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
  3. Mónica Sánchez, profesora de la Universidad de Oviedo: «Perder a un hijo no se supera, sabes que esa herida forma parte del camino»,
  4. El restaurante asturiano en una aldea de 20 habitantes que solo cocina productos comprados 'a 20 kilómetros a la redonda' y que recomienda la guía Michelin: 'Te sorprenderá
  5. Primeras palabras del piloto asturiano Fernando Alonso, tras probar su nuevo coche Aston Martin de Fórmula 1: 'Tenemos mucho trabajo por hacer
  6. Una década detrás de la barra: Tania Rodríguez celebra los diez años de La Perla en Cangas del Narcea
  7. El legado del 'Principito' ovetense, el chaval que empezó vendiendo relojes en su Seat 600 y que acabó levantando 800 viviendas
  8. La residencia universitaria del campus de Mieres se llena de alumnos tras una década casi vacía: 'Es muy cómodo vivir aquí

El regalo de la Seguridad Social para las amas de casa cuando hayan cumplido los 65 años: más de 700 euros mensuales

El regalo de la Seguridad Social para las amas de casa cuando hayan cumplido los 65 años: más de 700 euros mensuales

Un muerto y un herido en el desembarco de una patera en Almería

Un muerto y un herido en el desembarco de una patera en Almería

Los bomberos investigados por el incendio de Cudillero de 2024 en el que murió un hombre de 89 años prestan declaración en el juzgado de Pravia

Una de cada cinco personas mayores del centro de Gijón tienen "un sentimiento de soledad": nace la primera jornada impulsada por vecinos para acabar con este "drama social"

Una de cada cinco personas mayores del centro de Gijón tienen "un sentimiento de soledad": nace la primera jornada impulsada por vecinos para acabar con este "drama social"

Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lefties para conseguir la colección deportiva que estiliza la figura: ideal para yoga o pilates y clon de esta marca de alta gama

El PSOE propone un reglamento de buen gobierno que "refuerce" la transparencia en el Ayuntamiento de Oviedo

El PSOE propone un reglamento de buen gobierno que "refuerce" la transparencia en el Ayuntamiento de Oviedo

La mafia trajo a España a Faith desde Nigeria, se escapó tras ser apuñalada y recaló en Mieres: ahora lleva un año esperando por una nacionalidad que no llega

La mafia trajo a España a Faith desde Nigeria, se escapó tras ser apuñalada y recaló en Mieres: ahora lleva un año esperando por una nacionalidad que no llega

Los resultados de las primeras pruebas a Pablo Vázquez tras su lesión ante el Éibar

Los resultados de las primeras pruebas a Pablo Vázquez tras su lesión ante el Éibar
Tracking Pixel Contents