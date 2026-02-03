Amazon bate su récord de entregas rápidas en España con más de 190 millones de productos

Amazon ha anunciado hoy que 2025 ha sido el año con el mayor número de entregas rápidas para los clientes Prime de su historia, batiendo su propio récord. En 2025, Amazon entregó más de 190 millones de artículos el mismo día o al día siguiente en España, cifra que se eleva hasta los 13.000 millones de artículos en todo el mundo.

Así lo ha anunciado la compañía presidida por Jeff Bezos a través de un comunicado, añadiendo que la entrega rápida, una de las contraprestaciones insignia de su suscripción de pago, supone "un importante ahorro económico" para sus clientes. En 2025, Amazon estima que los clientes Prime en España ahorraron una media de 120 euros en entregas rápidas y gratuitas, más del doble del precio de la suscripción anual.

“Sabemos que nuestros clientes necesitan soluciones que se adapten a su ritmo de vida. Por eso, nuestro objetivo es facilitarles el día a día, sea lo que sea que necesiten, donde y cuando lo necesiten. Simplificando tareas cotidianas como las compras ayudamos a nuestros clientes a ahorrar tiempo para que puedan dedicarlo a lo que realmente les importa”, explica Eva Morales, responsable de calidad y experiencia de entrega de Amazon para Europa. “Además de ahorro y comodidad, los clientes Prime también disfrutan de eventos de ofertas exclusivas, el mejor entretenimiento, y mucho más”.

Productos básicos

Respecto a los productos más demandados por los clientes en la plataforma, Amazon ha informado de que los españoles recurren a la entrega rápida sobre todo para los artículos que forman parte de su día a día: productos básicos, como productos del hogar y de despensa, (46%), tecnología (37%) y belleza y cuidado personal (32%). Solo en 2025, los clientes Prime en España compraron millones de productos esenciales, mostrando cómo la rapidez en la entrega se ha convertido en una herramienta clave para organizar el día a día. Esta alternativa es especialmente popular entre las familias con niños para sus compras de alimentación (51%), ropa (57%) y juguetes (25%), permitiéndoles gestionar agendas más ajustadas y resolver necesidades de última hora.

Además, en lo que respecta al servicio de entrega en el mismo día, que se encuentra disponible en 16 ciudades españolas, Amazon ha indicado que ha sido escogido por millones de españoles, especialmente para productos básicos del día a día como toallitas de bebé, leche en polvo o complementos alimenticios.

Respecto a las nuevas innovaciones que han permitido a la compañía alcanzar estos hitos, Amazon ha detallado que el almacenaje de los productos más cerca de los clientes ha sido un factor diferencial para agilizar las entregas. Los productos recorren menos kilómetros y sufren menos traspasos entre el momento en que se realiza un pedido y el momento en que llega a la puerta del cliente.

"Además, la optimización del inventario y de los sistemas de gestión del almacén, así como la identificación de los productos más demandados, permiten acortar el tiempo de preparación de los pedidos dentro del centro logístico. De esta manera, los productos más demandados se encuentran almacenados en una zona especialmente diseñada para que la recogida y preparación de pedidos por parte de la persona encargada sea fácil y rápida", ha apostillado Amazon.