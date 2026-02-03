ALTA VELOCIDAD
Iryo y Ouigo anuncian un incremento de 25 minutos en el tiempo viaje entre Madrid y Barcelona en alta velocidad
Se debe a "los trabajos de diagnóstico y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria"
G. S. T.
Las operadoras extranjeras Iryo y Ouigo han anunciado que el trayecto de alta velocidad entre Madrid y Barcelona se demorará 25 minutos más que hasta ahora tras pactarlo con ADIF, el administrador español de la infraestructura ferroviaria. Este mayor tiempo de viaje se debe a las Limitaciones Temporales de Velocidad existentes en la línea por "los trabajos de diagnóstico y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria", según ha hecho público la operadora italiana.
En un comunicado, Iryo ha señalado que ha puesto en marcha "un Plan Alternativo de Transporte (PAT) en coordinación con ADIF", que se aplicará en la línea Madrid–Barcelona, con parada en Zaragoza, mientras que, por su parte, Ouigo ha explicado únicamente que, "para adaptarse a la situación actual de circulación en la línea Madrid-Barcelona", los servicios de esta ruta "pueden cambiar su horario y tiempo de viaje", después de mantener contactos con ADIF, emplazando a sus clientes a consultar "el email asociado a la reserva para conocer los detalles del viaje".
Por el momento, ni Adif ni Renfe han hecho públicos estos cambios en el tiempo medio del trayecto. La operadora nacional únicamente comunicó el lunes que, "por petición de Adif", suprimía cuatro trayectos de AVE, dos con salida de Madrid y otros dos de Barcelona, entre las 20:27 horas y 21:15, después de la solicitud del administrador ferroviario de "esta medida a todas las operadoras para disponer de más tiempo para el mantenimiento nocturno".
Limitaciones hasta el 7 de febrero
Según Iryo, los nuevos horarios entrarán en vigor a partir del jueves 5 de febrero de 2026 y estarán vigentes, "por el momento", hasta el 7 de febrero, aunque en una circular interna Renfe ha bloqueado la venta de billetes hasta el próximo 14 de febrero, en sus últimas frecuencias del día, "con el fin de garantizar las horas de banda de mantenimiento necesarias para la realización de los trabajos de conservación y mejora", apuntan.
"El PAT contempla un incremento aproximado de 25 minutos en los tiempos de viaje de los servicios Madrid–Barcelona y la adaptación de la oferta comercial, con el objetivo de garantizar la estabilidad operativa. Durante este periodo, quedarán suprimidos dos servicios comerciales, correspondientes a los trenes con salida habitual a las 16:37 horas desde Madrid y a las 8:45 horas desde Barcelona", desarrolla la operadora participada por capital italiano.
